Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala: Küresel ticaret sistemi son 80 yılın en ciddi krizleriyle karşı karşıya

19:22 26/03/2026
AA
Sonraki haber
DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, küresel ticaret sisteminin son 80 yılın 'en ciddi aksaklıklarını' yaşadığını belirterek çok taraflı dünya düzeninin geri dönülmez şekilde değiştiğini söyledi. Okonjo-Iweala, jeopolitik gerilimler ve çatışmaların ticaret, enerji ve gıda alanlarında belirsizliği artırdığını, bu ortamda DTÖ’nün yeniden canlandırılmasının hedeflendiğini ancak sürecin zorlaştığını ifade etti.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, küresel ticaret sisteminin son 80 yılın "en ciddi aksaklıklarını" yaşadığını belirterek, çok taraflı dünya düzeninin geri dönülmez biçimde değiştiğini bildirdi.

DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen DTÖ Bakanlar Konferansı'nın açılışında konuştu.

Okonjo-Iweala, daha önce bilinen dünya düzeni ve çok taraflı sistemin geri dönülmez şekilde değiştiğini kaydederek, "Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların büyüklüğünü inkar edemeyiz." dedi.

Küresel ticaret sisteminin son 80 yılın "en ciddi aksaklıklarını" yaşadığına dikkati çeken Okonjo-Iweala, çok taraflı dünya düzeninin geri dönülmez biçimde değiştiğini kaydetti.

Okonjo-Iweala, söz konusu krizlerin yalnızca mevcut çatışmalardan kaynaklanmadığını vurgulayarak, "Körfez'deki çatışmadan önce de ticaret, enerji, gübre ve gıda alanlarında ciddi şekilde sarsılmıştı." diye konuştu.

Artan jeopolitik gerilimler, iklim baskıları ve hızlı teknolojik dönüşümün hem ulusal hükümetleri hem de uluslararası kurumları zorladığını belirten Okonjo-Iweala, bu süreçte çok taraflılığa yönelik eleştirilerin de giderek arttığını kaydetti.

Okonjo-Iweala, Orta Doğu, Sudan ve Ukrayna'daki çatışmaların küresel belirsizliği artırdığı bir dönemde Afrika'da bir araya gelinmesinin anlamlı olduğunu belirterek, "Afrika, geleceğin kıtasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Konferansa katılan 166 üye ülkenin, Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği küresel ekonomik dalgalanmalar gölgesinde derin görüş ayrılıkları yaşadığı ifade ediliyor.

Dört gün sürecek toplantılarda, jeopolitik gerilimler, tıkanan müzakereler ve artan korumacılık nedeniyle zayıflayan DTÖ'nün yeniden canlandırılması hedefleniyor. Ancak Orta Doğu'daki çatışmaların enerji, gübre ve gıda ticaretinde yarattığı risklerin, süreci zorlaştırdığına dikkati çekiliyor.


#Ngozi Okonjo-Iweala
#DTÖ
#kriz
#küresel ticaret sistemi
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
