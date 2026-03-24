Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Euro Bölgesi'nde büyüme durma noktasında: Maliyet baskısı sürüyor

14:2824/03/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Euro Bölgesi'ne savaş freni.
Euro Bölgesi'nde mart ayında büyüme, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin enflasyon artışını körüklemesiyle neredeyse durma noktasına geldi.

Euro Bölgesi ekonomisi mart ayında Orta Doğu'daki gelişmelerin tetiklediği maliyet artışlarıyla yavaşladı, büyüme neredeyse durma noktasına geldi ve enflasyon baskıları yeniden yükseldi.

S&P Global, Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde şubatta 51,9 olan bileşik PMI, martta 50,5'e gerileyerek son 10 ayın en düşük seviyesini gördü.

Şubat ayında 50,8 olan imalat sanayi PMI ise martta 51,4 seviyesine yükseldi. Böylece imalat sanayi PMI, son 45 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 51,9'dan 50,1'e inerek son 10 ayın en düşük seviyesinde ölçüldü.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyümeye, altı ise daralmaya işaret ediyor.

Veriler, Avro Bölgesi özel sektöründe yeni siparişlerdeki azalma nedeniyle üretim artışının neredeyse durma noktasına geldiğini, özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından girdi maliyetlerindeki enflasyonun keskin bir şekilde hızlanarak son 3 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu.



#Avro bölgesi
#büyüme
#Orta Doğu
#PMI
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
