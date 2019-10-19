Dünya ABD ile varılan mutabakata rağmen PKK/YPGli teröristler keskin nişancılarla SMO birliklerine saldırdı
BARIŞ PINARI HAREKATI

ABD ile varılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristler keskin nişancılarla SMO birliklerine saldırdı

Türkiye ile ABD arasında Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin varılan mutabakatın ardından teröristlerin bölgeden çıkması için 120 saatlik ara verilmişti. Ancak PKK/YPG'li teröristler mutabakata rağmen Rasulayn'da keskin nişancılarla dün SMO askerlerine saldırdı.

Haber Merkezi AA
YPG'li teröristlerin keskin nişancılarla yaraladığı SMO askeri
YPG'li teröristlerin keskin nişancılarla yaraladığı SMO askeri

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ve ABD arasında varılan mutabakata rağmen Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn'da dün Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine ateş açtı.

SMO ASKERLERİNİ HEDEF ALDILAR

  • YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile ABD arasında, örgütün 120 saat içerisinde güvenli bölgeden çekilmesi ve harekata bu amaçla ara verilmesine ilişkin mutabakata rağmen SMO askerlerini hedef aldı.
Örgütün dün sabah saatlerinde keskin nişancılarla düzenlediği saldırılarda üç SMO askeri yaralandı.

Yaralanan SMO askerleri Rasulayn'dan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine çıkartılarak hastanede tedavi altına alındı.

36 SAATTE 14 SALDIRI

  • Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "TSK tarafından güvenli bölgeye yönelik mutabakata tam olarak uyulurken, YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi." bilgisini paylaşmıştı.

YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 saldırı gerçekleştirdi
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