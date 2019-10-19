ABD ile varılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristler keskin nişancılarla SMO birliklerine saldırdı

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 45’inci gününde: Evladım kandırılmadı kaçırıldı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini, 45'inci günde de sürdürdü. Tunceli Pülümür’de kaçırılan Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket Altıntaş, "Ben burada çocuğumuzun bizlere kavuşmasını bekliyorum. Benim oğlum 5 yıldır PKK’nın elinde zorla kaçırılmış. Dikkat edin, kaçırılmış, kandırılmamış. 5 yıldan beridir PKK’nın elinde. Bu bir Türk askeri" dedi.