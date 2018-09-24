Dünya ABD ile yollar ayrıldı
AVRUPA

Berlin gerçeği kabullendi: ​ABD ile yollar ayrıldı

ABD ile yollar ayrıldı

Almanya’dan, ABD ile AB arasındaki ilişkilerin Trump sonrası düzelmesini bekleyenleri hayal kırıklığına uğratan bir açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Transatlantik ilişkilerde yapısal değişikler var. Bunlar Trump’tan sonra da kaybolmayacak. Almanya’da özellikle de Avrupa’da buna stratejik olarak hazır olmak lazım” dedi. Maas, transatlantik ortaklığın 2018’in koşullarına uyarlanması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas
​Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bir kez daha ABD ve Avrupa’nın yollarının ayrıldığına dikkat çekti. Alman Haber Ajansı DPA’ya konuşan Maas, “Transatlantik ilişkilerde yapısal değişikler var. Bunlar Trump’tan sonra da kaybolmayacak. Almanya’da, özellikle de Avrupa’da buna stratejik olarak hazır olmak lazım” ifadelerini kullandı.

ABD’de alınan bazı kararlardan sosyal paylaşım sayfası Twitter’den haberdar olunduğuna dikkat çeken Alman Dışişleri Bakanı, ABD’deki bazı kişilerin de Beyaz Saray’daki kararları Twitter’dan öğrendiği izlenimi taşıdığını ifade etti.

TWITTER’DEN ÖĞRENMEYELİM

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak amacıyla yarın New York’a gidecek olan Maas, eskiden tüm önemli konularda ABD ile yoğun istişarelerin yapıldığını hatırlatarak, bu istişarelerin azaldığını kaydetti. Maas, Avrupa Birliği’nin (AB) ABD’ye karşı daha öz güvenli tutum sergilemesini isteyerek, “Biz Avrupalılar, Twitter’dan ertesi gün ne paylaşılacağını bekleyip yılanın önündeki tavşan gibi oturmamamız lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

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