Dünya ABD İran tankeri için Cebelitarıka başvurmuş
AMERİKA

ABD İran tankeri için Cebelitarık'a başvurmuş

ABD İran tankeri için Cebelitarık'a başvurmuş

İngiliz The Guardian gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın Cebelitarık hükümetinin Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkoyduğu "Grace 1 " adlı İran tankerini devralmak için mahkemeye başvurduğunu iddia etti. İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 Temmuz'da İran tankerini alıkoyduğunu duyurmuştu. İran da 19 İngiltere bandralı "Steno Impero" adlı petrol tankerini 19 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına uymadığını gerekçe göstererek alıkoymuştu.

Haber Merkezi AA
Cebelitarık Boğazı.
Cebelitarık Boğazı.

ABD'nin Cebelitarık’ın alıkoyduğu İran tankerini devralmak için mahkemeye başvurduğu iddia edildi.

  • İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı, Cebelitarık hükümetinin Suriye’ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkoyduğu “Grace 1” adlı İran tankerini devralmak için mahkemeye başvurdu.

Habere göre davanın yargıcı Anthony Dudley, tankeri bugün serbest bırakacaklarını ancak ABD’nin başvurusunun değerlendirilmesi için bunun ertelendiğini söyledi.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesinin tankerle ilgili kararını gün içinde vermesi bekleniyor.

Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

  • İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.
Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

İngiltere, Hürmüz Körfezi'ne ilave bir savaş gemisi göndermiş, bölgede gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak üzere ABD ile ortak hareket etme kararı almıştı.

İran tehdit etti: Hürmüz Boğazı'nı kapatırız
DÜNYA
İran tehdit etti: Hürmüz Boğazı'nı kapatırız

Körfez'de yeni kriz: İran, İngiliz petrol tankerine el koydu
DÜNYA
Körfez'de yeni kriz: İran, İngiliz petrol tankerine el koydu

Tehdit yaklaşınca çark etti
DÜNYA
Tehdit yaklaşınca çark etti
Terör koridorundan nasıl kurtulduk?

'Terör koridoru'ndan nasıl kurtulduk?

Suriye sınırındaki mayınların temizliğini İsrailli firma yapacaktı...
Bir çizik daha

​600 bin TL ödülle turuncu listede aranan terörist etkisiz hale getirildi.
Akyazıda nefes kesen son

Akyazı'da
nefes kesen son

Trabzonspor Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak.

Çıkan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.
Serbest kaldı

Serbest kaldı

​Süper Kupa finalinde sahaya giren Youtuber'a adli kontrol şartı.
Çantadan servet çıktı

Çantadan servet çıktı

​Temizlik işçisi paraların 1 kuruşuna dahi dokunmadı.
Terörist<br>mektup yolladı

Terörist
mektup yolladı

​Yetkililer silah çağrısı yapılan mektup sebebiyle özür diledi.
Faytoncu dehşeti

Faytoncu dehşeti

Yorgunluktan yere yığılan atı zorla ayağa kaldırmaya çalıştı.
Mezarları görünce<br>şok oldular

Mezarları görünce
şok oldular

Olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.
Hong Kong çıkmazı

Hong Kong çıkmazı

​Çin askerleri stadyumda, zırhlı araçlar sınırda bekliyor.
İki evden<br>birinde yok

İki evden
birinde yok

Depreme karşı güvende olduğunu düşünüyorlar.
Hapis cezası alabilir

Hapis cezası alabilir

Ünlü Youtuber, 6222 sayılı kanuna göre yargılanacak.
Dağlıca'da<br>sıcak çatışma

Dağlıca'da
sıcak çatışma

​Üs bölgesine saldıran teröristlere karşılık verildi.
Tanker krizi

Tanker krizi

​İran ile İngiltere arasında yaşanan olaya ABD de girdi.
Soruşturma başladı

Soruşturma başladı

'Devlet okullarında özel sınıf' iddiası araştırılacak.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

İki araç çarpıştı; 3 kişi öldü, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Harekete geçildi

Harekete geçildi

​Salıncakların kaldırılması için uyarı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.