Dünya ABD İranla müzakereyi unutsun
ASYA

'ABD İran'la müzakereyi unutsun'

ABD'nin İran'la yeni anlaşma için hazır olduklarını ifade etmesinden sonra İran Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, "ABD, tehdit ederek İran'la müzakereyi unutsun" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi AA
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "İran'la yeni anlaşma için hazırız" diyen ABD yönetimine cevap verdi. İran dışişleri bakanlığı sitesindeki yazılı açıklamasında Kasımi şöyle konuştu:

ABD, tek taraflı, ardı arkası kesilmeyen talepkâr tavırlarla ve tehdit ederek İran'la müzakereyi unutsun.

Kasımi, edindikleri tecrübeler nedeniyle ABD'li yöneticilerle görüşmenin güven vermediğini kaydetti. ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, dünkü konuşmasında ABD yönetiminin İran'la yeni bir nükleer müzakere için hazır olduğunu söylemişti.

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