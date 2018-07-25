'ABD İran'la müzakereyi unutsun' ABD'nin İran'la yeni anlaşma için hazır olduklarını ifade etmesinden sonra İran Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, "ABD, tehdit ederek İran'la müzakereyi unutsun" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi 25 Temmuz 2018, 15:56 Son Güncelleme: 25 Temmuz 2018, 15:56 AA