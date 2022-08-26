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ABD, iş birlikçilerini BAE’de unuttu

ABD’nin Afganistan’da fiyaskoyla neticelenen çekilmesi sırasında “geçici” olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gönderilen binlerce Afgan mülteci, Washington tarafından Körfez ülkesinde unutuldu.

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Dış Haberler Yeni Şafak
ABD, iş birlikçilerini BAE’de unuttu
Binlerce Afgan mülteci, Washington tarafından Körfez ülkesinde unutuldu.

ABD’nin Afganistan’da fiyaskoyla neticelenen çekilmesi sırasında “geçici” olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gönderilen binlerce Afgan mülteci, Washington tarafından Körfez ülkesinde unutuldu. ABD’de daimi olarak ikamet hakkı kazanmadan önce üçüncü ülkelerde geçici barınma sağlanan Afgan iş birlikçi ve aileleri bir yıldır, BAE’de kendileri için hazırlanan sığınma tesislerinde hayata tutunmaya çalışıyor. Middle East Eye’ın haberine göre uzayan süreç sonunda Afganistan’a geri gönderilme endişesi taşıyan binlerce Afgan, düzenledikleri protesto gösterileri ve sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor. Kendilerini açık bir hapishanede gibi hissettiklerini belirten protestocular, yerleştirildikleri geçici yerleşim yerinde “Adalet istiyoruz” ve “Amerika’ya girmek istiyoruz” sloganları atarak yürüdü. bazılarının konakladıkları tesisler önünde gözlerini “Özgürlük” yazan bezlerle bağladıkları görüldü. Şubat ayında düzenlenen benzer bir eylem sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilinin BAE’ye ziyarette bulunduğu ve Ağustos ayının sonuna kadar ülkede bulunan Afganların ABD’ye transferinin tamamlanacağı sözünü verdiği belirtildiği

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