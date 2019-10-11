Dünya ABD kafa kesen 2 DEAŞlıyı kaçırdı
AMERİKA

ABD kafa kesen 2 DEAŞ’lıyı kaçırdı

ABD ordusu Suriye’de PKK kontrolündeki El-Hol Kampı’nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ’lıyı hapishaneden kaçırdı. El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey adlı iki DEAŞ’lı ABD’li gazeteci James Foley’i başını keserek infaz etmişti. ABD, 2 teröristi Amerika’da yargılamak istiyor ve İngiltere’ye iadesine karşı çıkıyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey
El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey

ABD ordusu Suriye'de dikkat çeken bir operasyona imza attı. Önceki gün gece saatlerinde Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanının kamptaki hapishaneden çıkarılıp ABD gözetiminde bilinmeyen bir noktaya götürüldüğü belirtildi. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD'li gazeteci James Foley'nin 2014 yılında başını keserek infaz eden ve esir tutulan diğer Amerikan vatandaşlarını da öldürdüğüne inanılan El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey adlı 2 İngiliz DEAŞ militanı, El-Hol Kampı'ndan çıkarılıp ülke dışına transfer edildi.

ABD'li yetkililer ''Beatles'' lakaplı DEAŞ militanlarının nereye götürüldüğü bilgisini paylaşmazken, Washington Post gazetesi ise 2 teröristin Irak'taki ABD üssüne götürüldüğünü iddia etti. Haberde, ABD'nin 2 teröristi Amerika'da yargılamak istediği belirtildi. DEAŞ'lı grubun üçüncü üyesi Aine Davis 2017 yılında Türkiye'de yargılanarak 7,5 yıl hapse mahkum edilmişti. Grubun dördüncü üyesi, Batılı rehineleri öldürürken görülen ve İngiliz aksanıyla konuşan, örgüt militanı "Cihatçı John" lakaplı Muhammed Envazi de 2015'te ABD hava saldırısında öldürülmüştü.

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