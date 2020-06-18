ABD kanıtlarını sundu: Rus uçakları Libya'da uçuyor

Komutanlık, Moskova'nın bu radarları genellikle harekat icra ettiği ülkelere sevk ettiğini belirtti.

Daha önce Rusya'nın Libya'ya "MiG-29" ve "Su-27" uçaklarını sevk ettiğine ilişkin kanıtlar sunan AFRICOM, bu kez Rus uçaklarının Libya'da harekat icra ettiğine ilişkin yeni kanıtlar ortaya koydu.

AFRICOM, paylaştığı ilk uydu fotoğrafında, NATO tarafından "Spoon Rest" (Kaşıklık) olarak isimlendirilen Rus "P-18 Terek" tipi erken uyarı radarlarının El Cufra Hava Üssüne konuşlandırıldığını kaydetti.

Komutanlık, Moskova'nın bu radarları genellikle harekat icra ettiği ülkelere sevk ettiğini belirtti.

"Sivillere yönelik potansiyel riskleri artırdı"

İkinci uydu fotoğrafının, Rus uçakları El Cufra Hava Üssünden kalkış yaptığı sırada görüntülediğini aktaran AFRICOM, Libya'nın Sirte kentine yakın bölgelerde Rus "MiG-29" uçaklarının uçtuğunu da tespit ettiklerini bildirdi.

AFRICOM tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'nın insanlı silahlı uçakları, Libya'ya sevk etmiş olması mevcut çatışmanın doğasını değiştirdi ve Libyalılara özellikle de masum sivillere yönelik potansiyel riskleri artırdı" ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Afrika'daki "bir numaralı silah tüccarı" olarak kıtadaki çatışmalardan ve istikrarsızlıktan faydalandığı belirtilen açıklamada, "Rus hükümeti Wagner gibi özel güvenlik şirketlerinin desteği ile Afrika'daki 16 ülkede aktif." bilgisine yer verildi.

FOTOĞRAF 14 Fransa'da yayın yapan Politique Internationale adındaki bir gazete, yılın siyasi cesaret ödülünü Libya'nın darbeci generali Hafter'e verdi. Fransa'da yayın yapan Politique Internationale adındaki bir gazete, yılın siyasi cesaret ödülünü Libya'nın darbeci generali Hafter'e verdi. Gazete, darbeci general Hafter'in uluslararası terörizme karşı mücadele ettiğini savundu. 1978 yılından bu yana ödül veren gazetenin bu ilanı hem alay konusu oldu hem de tepki ile karşılandı. Fransa'nın Libya'daki savaşta Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte darbeci Hafter'i desteklediği herkesin malumu. Giryan başta olmak üzere Hafter güçelerine ait silah depolarında Fransız ordusuna ait füzeler ve silahlar çıkmıştı. Öte yandan, Batılı asker ve iş adamlarının darbeci Hafter'i 10 milyonlarca dolar dolandırdığı ortaya çıktı. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in Batılı paralı askerler ve işadamları tarafından 10 milyonlarca dolar dolandırıldığı, satın alınan askeri araç ve hizmetlerin teslim edilmediği belirtildi. Independent gazetesinin haberine göre, 76 yaşındaki Hafter, bir saldırı helikopteri, bir keşif uçağı ve bir deniz devriye gemisi için kamu kaynakları ile destekçilerinin parasından 55 milyon dolar harcadı. Son zamanlarda ortaya çıkan gizli bir BM soruşturmasına göre, 2'si eski deniz piyadesi olan 5 İngiliz ile 12 Güney Afrikalı, 2 Avustralyalı ve 1 de ABD'liden oluşan 20 kişilik yabancı paralı asker grubuna geçen haziran ayında deniz saldırı gücü oluşturması için kişi başı en az 120 bin dolar ödendi. Türkiye'den Libya'ya gidecek gemilerin bulunması ve durdurulmasıyla görevlendirildiğine inanılan ekip, Libya'ya varışlarından sadece günler sonra 2 şişme botla Malta'ya kaçtı. Gazeteye konuşan diplomatlar, grup ile Hafter arasında askeri donanım ve hizmetlerin değeri konusunda sorun yaşandığı, 80 milyon dolar ödenmesine rağmen araç ve hizmetlerin toplam bedelinin 30 milyon dolardan biraz fazla olduğunu söyledi. Kaynaklar, BM soruşturmasında Hafter'in değeri 14 milyondan fazla olmayan ve istemediği 6 eski helikopter aldığının tespit edildiğini belirtti. Hafter'in ilk kez dolandırılmadığı, 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleşen bir başka olayda da Amerikalı bir iş adamına deniz devriye gemisi için 6,5 milyon dolardan fazla para ödense de geminin Libya'ya hiç ulaşmadığı yazıldı. Fransızlar Libya'nın darbeci generali Hafter'e 'siyasi cesaret ödülü' verdi Libya'da darbeci general Hafter'in en büyük siyasi destekçisi konumundaki Fransa'dan bir skandal geldi. Fransa merkezli Politique Internationale gazetesi, yılın siyasi cesaret ödülünü Libya'nın darbeci generali Hafter'e verdi. 1978 yılından bu yana ödüller veren gazete, Hafter'in terörle mücadele ettiğini savundu.

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AFRICOM'dan NATO'ya "Rusya" uyarısı

Açıklamada görüşlerine yer verilen AFRICOM Harekat Direktörü Tuğgeneral Bradford Gering, "Rusya, NATO'nun güney kanadında stratejik bir tutunma noktası kurmaya çalışıyor ve bunu da masum Libyalıların hayatları pahasına yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın, bu uçakları deneyimsiz paralı askerlere kullandırdığına ilişkin bir kaygı söz konusu olduğunu vurgulayan Gering, "Bu doğru ise ve bunlar tarafından bombalama yapılırsa, masum Libyalıların hayatları tehlikededir." ifadesini kullandı.

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