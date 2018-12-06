​ABD Karadeniz için Türkiye'den izin talep edecek

ABD, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krizin ardından savaş gemilerini bölgeye göndermek için Türkiye'den izin talep edecek.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), söz konusu talebi Ankara'ya iletmesi için Dışişleri Bakanlığı'na başvurdu.

Karadeniz geriliminde yeni aşama

Karadeniz'deki gerginlik sonrası ABD savaş gemilerinin bölgeye girme çabası Ankara-Washington-Moskova arasında gerilime neden olabileceği ifade ediliyordu.

Türkiye dikkatli olmalı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, geçtiğimiz günlerde yenisafak.com'a yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'yı bölgede 'vekil devlet' olarak kullandığını belirterek, "Rusya ve Türkiye'ye Ukrayna üzerinden bir mesaj veriyor ABD. Türk Akım ve Karadeniz'deki egemenlik gibi hayati konularda Türkiye-Rusya işbirliğini istemiyor. Bu nedenle Rusya-Ukrayna krizi gibi görünen olay Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor" demişti.

Erenel şu ifadelere yer vermişti:

Putin'in hedefinde Ukrayna'nın Mariupol Limanı var. Çünkü bu nokta Ukrayna'nın ticareti için hayati öneme sahip. Eğer burayı kullanamazsa çok büyük sıkıntı çekerler. Rusya, Ukrayna'nın boğazını sıkmak istiyor ve bu liman bu hedefleri için son derece uygun



