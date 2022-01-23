Dünya ABD Katarla gaz tedarikini görüşüyor
ORTADOĞU

ABD Katar’la gaz tedarikini görüşüyor

ABD’nin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda, Avrupa ülkelerine sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik etme konusunda Katar’la görüştüğü ortaya çıktı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​ABD Katar’la gaz tedarikini görüşüyor
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ABD’nin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda, Avrupa ülkelerine sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik etme konusunda Katar’la görüştüğü ortaya çıktı.

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre, ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’yi, tedarik konusunu görüşmek üzere muhtemelen bu ay içinde Beyaz Saray’a davet etmeyi planlıyor. Kaynaklar, bir süredir konu üzerinde çalışıldığını da kaydetti.

Reuters’a konuşan üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise, “ABD’ye yardım edip edemeyeceklerini görmek için LNG üreten büyük şirketlerle ve Katar gibi ülkelerle görüşmeler yapılıyor” açıklamasında bulundu. AB üyesi ülkeler, doğal gaz arzlarının yaklaşık yüzde 40’ını Rusya’dan temin ederken, bu gazın çoğu Ukrayna’dan geçiyor.

Daha önce de enerji sektöründeki yüksek fiyatlar nedeniyle maliyetlerini karşılayamayan birçok firmanın iflas bayrağını çektiği İngiltere, LNG tedariki için Katar’la görüşmelere başlamıştı.

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