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Dünya

ABD kesenin ağzını bir kez daha açtı: Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık ek askeri yardım

Rusya'ya karşı sürdürdüğü savaşta Ukrayna'yı destek veren ABD, 175 milyon dolarlık ek askeri yardım paketi açıkladı. Söz konusu askeri destek paketinin, ek hava savunma yetenekleri, topçu mühimmatı, tanksavar silahları ve diğer ekipmanları içerdiği bilgisi verildi.

Semih Bozkuş
01:00 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:00 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım.
ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Ukrayna'ya bir askeri yardımda daha bulunuyor.

ABD, Ukrayna için ağırlıklı olarak hava savunma ve topçu mühimmatından oluşan 175 milyon dolarlık yeni bir ek askeri yardım paketi açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) açıklamasında, yeni paketin, Ağustos 2021'den bu yana Joe Biden yönetimi tarafından Ukrayna'ya sağlanan 52'inci askeri yardım paketi olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığı envanterinden ayrılan 175 milyon dolar değerindeki askeri destek paketinin, ek hava savunma yetenekleri, topçu mühimmatı, tanksavar silahları ve diğer ekipmanları içerdiği bilgisi verildi.

Açıklamada, "Kongre'nin Ukrayna'ya desteğimizi sürdürebilmemiz için bir an önce harekete geçmesi ve Başkanın ulusal güvenlik ek talebini kabul etmesi kritik önem taşıyor." ifadesi kullanıldı.

Biden yönetimi, ekim ayında bir kısmı ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak üzere kullanılmak, çoğunluğu ise Ukrayna ve İsrail'e asker destek için Kongre'den 105 milyar dolarlık ek fon talep etmişti.

En son 4 Aralık'ta Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Shalanda Young, Temsilciler Meclisi ve Senatoya gönderdiği mektupta, "(Rusya-Ukrayna Savaşı'nda) Ukrayna'yı destekleyecek paramız kalmadı" ifadesini kullanarak Kongre'nin yardım için teklif edilen ek bütçeyi onaylamasını istemişti.

Young, ABD'nin Ukrayna'ya silah ve yardım göndermek için ayırdığı fonun yıl sonuna kadar tükeneceğini ve bunun Ukrayna'nın "savaşa devam edemeyeceği" anlamına geldiğini kaydetmişti.



#ABD
#ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)
#ek bütçe
#Ukrayna ek askeri yardım
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