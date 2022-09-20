ABD kongre üyeleri borsa spekülatörü oldu

Yolsuzlukla mücadele kisvesinde denizaşırı ülkelere maddi yaptırımlarla boyun eğdirmeye çalışan ABD’de, Kongre’nin yolsuzluk çarkına döndüğü ortaya çıktı. New York Times tarafından derlenen raporda Kongre üyesi 97 vekil veya aile fertlerinin, son 3 sene içerisinde, çeşitli şirketlerde hisse satın aldığı ortaya çıktı. Yatırımlarını Kongre’deki görevleri ile orantılı olarak yapan vekillerin bu yolla milyonlarca dolar kar elde ettiği ifade ediliyor. Rapora göre Kongre bir sektörü desteklemeye yönelik çalışma başlatmayı görüştüğü sırada vekiller o sektöre yatırım yapıyor. Destek paketi açıklandığında sektördeki şirketlerin hisse senetleri tavan yapıyor ve görevlerini kötüye kullanan vekiller ceplerini kirli parayla dolduruyor.

3 BİN 700 USULSÜZ İŞLEM

Kongre üyelerinin vatandaşların erişemeyeceği istihbarat bilgilerine erişme yetkisi olduğu hatırlatılan raporda, 2019 ila 2021 yılları arasında, her iki partiden vekillerinde karıştığı 3 bin 700 usülsüz işlem kayda alındı. Şüpheli vekiller, mevkilerinin kendilerine sağladığı avantajları kullanarak şirketlerle üst düzey ilişkiler kurdu ve ülke ekonomisinin gidişatında söz sahibi haline geldi. Çalışmada ABD Kongresi’nden her 5 senatör veya temsilciden birinin yolsuzluk çarkından kar elde ettiği ifade edildi.

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ŞAHSİ ÇIKARLARI ÜLKE ÇIKARLARININ ÖNÜNDE

ABD’nin yönetici kesiminin şahsi çıkarlarını ülke çıkarları önüne koyarak kirli kazanç elde ettiği vurgulanan çalışmada, Amerikalıların hükümete olan güveninin en düşük seviyede olduğu hatırlatıldı. ABD’nin son üç Başkanı (Barrack Obama, Donald Trump, Joe Biden) seçilmeden önce Kongre’deki yolsuzlukla mücadele vaadinde bulundu. Ancak üç yönetim de göstermelik adımlar atmanın ötesine geçmedi. Son olarak geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, hisse senedi ticaretini faturalandırmaya yönelik bir yasa tasarısı üzerinde çalışacaklarını duyurdu. Ancak ortak kanı, her iki partiden de vekillerin söz konusu yasaya karşı çıkacağı yönünde.

GÖSTERMELİK SORUŞTURMA

Cumhuriyetçi Parti’den Senatör Tommy Tuberville, Kongre’de Tarım Komitesi’nde görev alıyor. Büyükbaş hayvan fiyatlarının alım satım sözleşmelerinden sorumlu olan Tuberville’in bu sektörde büyük bir yatırımı olduğu ifade ediliyor. Ohio Eyaleti’nden Cumhuriyetçi Bob Gibbs, Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesi’nde görev alıyor. İlaç şirketi AbbVie’ye 2020 ve 2021 yıllarında ciddi yatırım yapan Gibbs, aynı senelerde yüksek fiyatlara ilaç sattığı gerekçesiyle AbbVie’nin 5 büyük rakibine açılan soruşturma ekibinde de bulunuyordu.

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HİSSELER DÜŞMEDEN ELDEN ÇIKARDILAR

Kaliforniya Demokrat Temsilcisi Alan Lowenthal’un eşi, 5 Mart 2020’de sahip olduğu Boeing hisselerini sattı. 6 Mart’ta Lowenthal’un da yer aldığı bir komite, Boeing’in iki büyük kazasında da kullandığı 737 Max jet motorunun kullanımını yasaklayan bir tasarı üzerinde çalışmaya başladı. Tennessee eyaletinden Cumhuriyetçi Temsilci John Rose ise, görev aldığı komitenin bankaları hedef alan bir raporu yayınlamasından birkaç ay önce, sahibi olduğı Wells Fargo şirketine ait hisseleri 100 bin ila 250 bin dolar arasında bir tutara elden çıkardı.

Nancy Pelosi

ABD’nin 3 numarası da işin içinde

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin 3 numarası Nancy Pelosi’nin de eşi vasıtasyıla yolsuzluk çarkından nemalandığı ortaya çıkmıştı. Geçen ağustos ayında Pelosi'nin eşi Paul Pelosi, ABD menşeli çip üreticisi firmaların Çin ile ticaretine kısıtlama getirilmesinden bir ay önce, 25 bin Nvidia hissesini 341 bin 365 dolar zararla sattı. Paul Pelosi, bu hamlesiyle yüzde 20’lik daha büyük bir zararın önüne geçti. Paul, Nvidia hisselerini, ABD’de çip krizine karşılık 52 milyar dolarlık bir destek paketi duyurulmasından hemen önce satın almıştı.

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