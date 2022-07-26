Dünya ABD koridoru bozma peşinde
AMERİKA

ABD koridoru bozma peşinde

ABD, İstanbul’da imzalaman koridor anlaşmasını bozmak için arayışa başladı. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yöneticisi Samantha Power, Ukrayna tahılının karayoluyla sevki için B Planı üzerine çalıştıklarını duyurdu. Gerekçe Rusya’nın Odessa’yı vurması.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD koridoru bozma peşinde
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Türkiye’nin girişimleriyle imzalanan ve tüm dünyanın takdirini kazanan tahıl koridoru anlaşmasında gölgede kalan Amerika, anlaşmayı bozma peşinde. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yöneticisi Samantha Power, Odessa’daki füze saldırısı üzerine, ABD’nin Ukrayna tahılının kara yoluyla dışarıya sevki için B planı üzerinde çalıştığını söyledi.

DENİZDEN DEĞİL KARADAN!

CNN televizyonuna konuşan USAID Yöneticisi Power, ABD’li yetkililerin, Ukraynalı muhataplarıyla anlaşmanın çökmesi durumunda tahıl ürünlerinin dışarıya çıkarılması için bir B planı üzerinde çalıştığını belirtti. Power, “B Planı kara yolları, demir yolları ve nehir yollarını içeriyor; mavnaların gönderilmesi, ihracatın hızlı şekilde çıkışı için Ukrayna demir yollarının Avrupa’dakilerle uyumluluğu bakımından yeniden ayarlanmasını da içeriyor.” dedi.

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