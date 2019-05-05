ABD Latin NATO'su oluşturabilir

Venezuela'daki darbe girişimine yönelik son gelişmeleri değerlendiren uzmanlar, ABD'nin askeri müdahale seçeneğinin zayıf bir ihtimal olduğunu ancak Venezuela'ya yönelik baskı ve ambargo siyasetinin devam edeceğini belirtti.

Latin Amerika uzmanı Hüsamettin Aslan, "ABD, Venezuela'ya yönelik darbe girişimini, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen halkın ve ordunun tavrını ölçmek için yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Darbeye karşı ilk açıklamaların Savunma Bakanlığından, eski ordu mensubu ve eski Meclis Başkanı Diosdado Cabello'dan geldiğine dikkati çeken Aslan, "İdeolojik anlamda sağlam bir duruş sergilense de Maduro, toplumsal desteğini her geçen gün yitiriyor." dedi.

Maduro'nun geleceğinin sadece muhalifler değil, kendi taraftarları tarafından da tartışılmaya başlandığını söyleyen Aslan, Maduro'nun 21'inci darbe girişimini de atlattığını ancak bunun, krizin bittiği anlamına gelmediğini belirtti.

Venezuela'nın geleceğiyle ilgili dört senaryo yazılabileceğine dikkati çeken Aslan, bunları şöyle sıraladı:

"Birincisi, Maduro'nun görevini 2025 yılına kadar sürdürmesi. İkincisi, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun ve muhaliflerin silahlı silahsız veya para karşılığında istihbaratçı ya da askerleri kendi safına çekerek yönetimi devralması. Üçüncüsü, Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin bir askeri darbe yaparak Guaido-Maduro tercihinden kurtulması. Son olarak da Sosyalist Partinin içerisinden bir figürün Maduro'nun yerini alarak yumuşak bir geçişin sağlanmasıdır."

OYNAT 01:32 Venezuela'da darbe girişimi Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişimine katılanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi. Saab, 'teleSUR' televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 'Özgürlük operasyonu adı altında ülkede kanlı bir şavaş çıkartmak istiyorlar. Hukuk yolunu işleteceğiz. Darbe girişimine kalkışanlara gerekli hukuki yaptırımları uygulayacağız.' dedi. BiP'te paylaş

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"Venezuela'ya yönelik baskı ve ambargo siyaseti sürecek"

Aslan, Washington yönetiminin, menfaatleri garanti altına alındığı sürece yöneticilerin solcu, sağcı, demokrat, diktatör veya asker olmasına önem vermeyeceğini belirtti

ABD'nin Brezilya ve Kolombiya ordularını Venezuela'ya müdahale etmek amacıyla kullanarak "Latin NATO'su" oluşturabileceği yorumunu yapan Aslan, "Washington, Orta Doğu ve Afrika'da yaptığı gibi silahlı kolektif bir güç oluşturabilir." dedi.

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"Darbe teşebbüsü Maduro'yu Rusya'nın kucağına itti"

Uluslararası İlişkiler uzmanı Doç. Dr. Mehmet Özkan da darbenin engellenmesine rağmen Maduro'nun bu süreçten gücünü kaybederek çıktığını söyledi.

ABD'nin desteklediği darbe girişimine Özel Kuvvetler Komutanının destek verdiğini anımsatan Özkan, "Bu, Maduro'nun ordunun tam desteğine sahip olmadığının göstergesidir. Bundan sonra Rusya'nın desteğine daha fazla ihtiyaç duyan bir Maduro var. Bu darbe teşebbüsü Maduro'ya zaman kazandırdı ancak Rusya'nın kucağına daha fazla itti. Maduro, 30 Nisan'a göre bugün daha zayıf." diye konuştu.

FOTOĞRAF 10 Celaa, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili soruları da yanıtladı. Umarım ki Venezuela'da kan dökülmez. diyen İspanya Hükümet Sözcüsü, muhalif lider Juan Guaido'nun darbe girişimine destek veren ne kadar asker olduğuna ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi. İspanya hükümetinin, Juan Guaido'nun kendi kendine ilan ettiği geçici devlet başkanlığını tanıdığını hatırlatan Celaa, Guaido'ya arka çıkmanın demokratik bir karar ve iyi bir fikir olduğunu düşünüyoruz. Bizim için Guaido, Venezuela'da geçişi sağlayacak meşru bir temsilci. dedi. Celaa, Guaido, geçici devlet başkanı olduktan sonra Venezuela'da iyileşen ne oldu? sorusuna ise Guaido, alternatifi temsil ediyor ve bu, siyasi, sosyal ve insani olarak yeterli. cevabını verdi. Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde başkent Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında bir grup askerle darbe girişimi başlattı. Guaido, Twitter'dan paylaştığı videoda halka ve askere sokağa çıkma çağrısı yaptı. Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki muhalif aktivist Leopoldo Lopez'i yanına alan Guaido, askerleri, anayasayı korumak üzere meydanlara davet etti. Guaido, görüntülerde Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harekete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi. ifadelerine yer verdi. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtildi. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir. açıklamasını yapmıştı. . Venezuela'da muhalifetle bağlantılı darbe girşimi İspanya Eğitim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa, Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili olarak "Venezuela'da çözüm barışçıl yollardan gelmeli. Hiçbir askeri darbeyi desteklemiyoruz." dedi.

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"Venezuela'daki kriz her geçen gün daha da derinleşiyor"

ABD'nin yakın coğrafyasında Suriye ve Libya benzeri bir ülke istememesi nedeniyle askeri müdahalede bulunmayacağını belirten Özkan, ancak mecbur kalması durumunda sınırlı müdahalede bulunabileceğini kaydetti.

Özkan, "ABD, Maduro hükümetini devirmek için her türlü ekonomik ve siyasi baskı mekanizmalarını artıracaktır. Venezuela'daki kriz her geçen gün daha da derinleşiyor." ifadesini kullandı.

"ABD'nin Maduro’ya karşı kullanabileceği araçlardan biri bertaraf edildi"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Veysel Kurt ise askeri darbe girişiminin başarısız olmasının Maduro'nun elini güçlendirdiği yorumunda bulundu.

Venezuela'da olası bir iktidar değişimi için ordu içerisinden Maduro'ya yönelik kullanılabilecek en önemli unsurlardan askeri darbe girişiminin bertaraf edildiğine dikkati çeken Kurt, "Bundan sonra ordu içinden herhangi bir fraksiyonun darbe girişimine kalkışması oldukça zordur." diye konuştu.

Kurt, ABD'nin doğrudan kendi gücünü kullanarak aktif müdahaleden kaçınan bir politika izlediğini kaydederek, ABD'nin Venezuela'ya doğrudan müdahale etmesinin kolay olmadığını dile getirdi.

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