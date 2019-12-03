Dünya ABD Lübnana askeri yardım eli
AMERİKA

ABD Lübnan'a askeri yardım eli

ABD yönetimi, Lübnan'a yönelik ekim ayında askıya aldığı 105 milyon dolarlık askeri yardımı yeniden başlatma kararı aldı. Kongre üyelerine yapılan bilgilendirmede, Lübnan ordusunun en kısa zamanda tekrar yardım almaya başlayacağı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
ABD Kongresi
ABD Kongresi

ABD Kongresindeki bazı yetkililere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, karara yönelik Kongre üyelerini bilgilendirdi.

En kısa sürede başlayacak

Yapılan bilgilendirmede, söz konusu yardımın daha önce ne sebeple askıya alındığı belirtilmezken, Lübnan ordusunun en kısa zamanda tekrar yardım almaya başlayacağı kaydedildi.

Trump yönetimi, ekim ayında Lübnan'a verilen 105 milyon dolarlık askeri yardımı kestiklerini açıklamış, ancak karar ilişkin herhangi bir sebep göstermemişti.

Karara tepki gösteren Kongre ve Pentagon, Lübnan'ın bölgedeki İran faaliyetlerine karşı ve terörle mücadelede önemli bir rol oynadığını, bu kararın Lübnan ordusunu zayıflatacağını savunmuştu.

Öte yandan, Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz ve diğer İsrail yanlısı Senatörler ise Lübnan yönetimindeki Hizbullah yanlılarını gerekçe göstererek, silah yardımının kesilmesini desteklemişti.

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