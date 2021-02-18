​ABD MBS’yi siliyor mu?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Kademeli normalleşme Mart'ta başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun 'CHP'nin koltuğunu cebren işgal etmiş bir adamcağız' olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu zatın terör örgütlerinin uluslararası alanda nasıl bir aparat olarak kullanıldığından zerre kadar malumatı olmadığını görüyoruz. Operasyonun sorumlusu elbette aynı zamanda başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanından, Milli Savunma Bakanına, askerinden, polisine kadar Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bunlar kendilerini bu devletin bir mensubu olarak görmedikleri için Suriye'den Karabağ'a kadar yaptığımız hiçbir operasyonu sahiplenmediler" şeklinde konuştu. Koronavirüs salgını hakkında da kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet ve millet olarak el ele vererek tedbirlere uyarak bu musibetin üstesinden geleceğiz. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.