Dünya ABD MBSyi siliyor mu?
AMERİKA

​ABD MBS’yi siliyor mu?

ABD MBS’yi siliyor mu?

Washington, Suudi Arabistan’ı fiilen yöneten Veliaht Prens Muhammed bin Selman’i siliyor. Beyaz Saray, Joe Biden’ın MBS ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, “Başkanın temasları mevkidaşları ile oluyor ve Suudi Arabistan’daki mevkidaşı Kral Selman’dır” dedi. Trump, Kral’ı bypass edip oğlu MBS’yi muhatap alıyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden

ABD’de yeni Başkan Joe Biden yönetimi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı adeta defterden sildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde Biden yönetiminin Suudi Arabistan ile ilişkilerine dair dikkat çeken açıklama yaptı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Donald Trump döneminde Washington-Riyad hattında Veliaht Prens Muhammed bin Selman üzerinden kurulan ilişkilerin Biden döneminde revize edileceğine ilişkin en net açıklama Psaki’den geldi. Psaki, “İş başına geldiğimizden bu yana Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi yeniden kalibre edeceğimizi söylemiştik” ifadesini kullandı. Biden’ın MBS ile görüşüp görüşmeyeceği ile ilgili soruya yanıt veren Psaki, “Başkanın temasları mevkidaşları ile oluyor ve Suudi Arabistan’daki mevkidaşı Kral Selman’dır. Kesin bir tarih veremem ama uygun zamanda kendisiyle görüşeceğini bekliyorum.” yorumunu yaptı.

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  • Suudi Arabistan’ın kendini koruma noktasındaki çabalarına destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Beyaz Saray Sözcüsü, önceki yönetimden farklı olarak kaygı duydukları konu başlıklarını Riyad’a ilettiklerini sözlerine ekledi. Trump’ın ardından Biden yönetiminin MBS’den ziyade Kral Selman’ı “muhatap lider” olarak gördüğünü ortaya koyması, ABD medyasında “somut bir yaklaşım farkı” olarak değerlendirildi.

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