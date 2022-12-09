Dünya ABD Meclisi yasayı onayladı Askeri harcamalara rekor destek
AMERİKA

ABD Meclisi yasayı onayladı: Askeri harcamalara rekor destek

ABD Temsilciler Meclisi, savunma bütçesinin Başkan Joe Biden'ın önerdiğinden 45 milyar dolar daha fazla olan 858 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşmasının önünü açan yasayı onayladı.

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Haber Merkezi Reuters
​ABD Meclisi rekor askeri harcamaları destekleyen yasayı onayladı
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Meclis, Pentagon için yıllık zorunlu yasa tasarısı belirleme politikası olan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA) uzlaşmacı versiyonunu 350'ye karşı 80 oyla kabul etti ve yasayı kabul etmek için gereken üçte iki çoğunluğu fazlasıyla aştı.

Açıklanan verilere göre 2023 yılı için bütçeden askeri harcamalara ayrılan kısım, 858 milyar dolarlık bir seviyeye ulaştı ve askerler için %4,6'lık bir maaş artışı, silah, gemi ve uçak alımları için fon sağlandı.

Her yıl geçirilen birkaç büyük yasa tasarısından biri olduğu için, Kongre üyeleri NDAA'yı, bazıları savunmayla ilgisi olmayan bir dizi girişim için bir araç olarak kullanıyor.

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