Dünya ABD-Meksika sınırına konteynerden duvar örüldü
AMERİKA

ABD-Meksika sınırına konteynerden duvar örüldü

Meksika’nın Sonora eyaleti ile ABD’nin Arizona eyaleti arasına konteynerlerden duvar örüldü. Vali Ducey, maliyeti 6 milyon doları bulan duvarın inşasına gerekçe olarak, uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadelede maddi sorunlar yüzünden yetersiz kalmalarını gösterdi. Merkezi Arizona eyaletinin Tucson şehri olan Sky Island Alliance adlı sivil toplum kuruluşu, duvarın yaban hayatına darbe vuracağını belirtti.

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ABD-Meksika sınırına konteynerden duvar örüldü
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Meksika’nın Sonora eyaleti ile ABD’nin Arizona eyaleti arasına konteynerlerden duvar örüldü.

Vali Ducey, maliyeti 6 milyon doları bulan duvarın inşasına gerekçe olarak, uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadelede maddi sorunlar yüzünden yetersiz kalmalarını gösterdi.

Merkezi Arizona eyaletinin Tucson şehri olan Sky Island Alliance adlı sivil toplum kuruluşu, duvarın yaban hayatına darbe vuracağını belirtti.

İnşa edilen duvarın bölgedeki kara hayvanlarının göç yolu üzerine konumlandığına dikkat çeken kuruluş, çevrede yıl içerisinde değişen sıcaklıklar nedeniyle göç eden jaguarlar gibi nesli tükenmekte olan birçok türün tehlike altında olduğunu ifade etti.

Çevreciler, duvarın oy kazanmak için yapıldığını savundu

Sky Island Alliance ve daha birçok çevreci sivil toplum kuruluşu, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından göçmenlere karşı uygulanan “Meksika’da Kal” programından yaklaşık 2 ay sonra inşa edilmeye başlanan duvarın siyasi nedenlerle yapıldığını savundu.

Sivil toplum kuruluşları, duvarın göçmenlere engel olmak amacıyla inşa edildiğini belirterek Vali Ducey’in önümüzdeki 8 Kasım tarihinde yapılacak olan ABD ara seçimlerinde avantaj elde etmeye çalıştığını ifade etti.

Vali Ducey’e duvarı kaldırması emri verilmişti

ABD hükümeti, 21 Ekim’de federal topraklarda resmi izin alınmadan inşa edilen bu duvarın kaldırılması emrini vermiş, ancak Vali Ducey proje için kimseden yetki almadığını itiraf ederek, duvar inşaatına devam edeceklerini belirtmişti.

ABD’ye geçmek isteyen göçmenlerden akılalmaz protesto: Ağızlarını dikerek açlık grevine başladılar
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Orta ve Güney Amerika ülkelerinden daha iyi yaşam umuduyla yola çıkan göçmenlerin ABD’ye akını devam ediyor. Meksika’nın Guatemala sınırında yer alan Chiapas eyaletinin Tapachula kentinde düzensiz göçmenler, ABD’ye geçiş izni alabilmek için alışılmışın dışında bir protesto gerçekleştirdi.Ulusal Göç Enstitüsü’nün (INM) önünde toplanan göçmenler, seslerini yetkililere duyurabilmek için iğne ve iplik kullanarak ağızlarını dikip açlık grevine başladı.
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BİR PARÇA BOŞLUK BIRAKIYORLARDudaklarını dikmek için birbirlerine yardım eden göçmenler, pipetle su içebilmek için ağızlarında bir parça boşluk bıraktı ve kanayan yerlerini alkolle sildi.
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Protestoya katılan aktivistlerden Irineo Mujica, Göçmenler protesto işareti olarak dudaklarını birbirine dikiyor. Ulusal Göç Enstitüsü’nün göçmenlerin insan olduklarını görmesini umuyoruz dedi.
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KIZIM İÇİN YAPIYORUMVenezuelalı göçmen Yorgelis Rivera ise, Bunu kızım için yapıyorum. Son birkaç saat içinde hiçbir şey yemedi ve yetkililerden bir çözüm yolu göremiyorum. Burada mahkumlar gibiyiz ifadelerini kullanarak 1 aydan fazla bir süredir Ulusal Göç Enstitüsü’nden yanıt beklediğini dile getirdi.
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Sınırda izin bekleyen göçmenler, yiyeceklerinin ve paralarının tükendiğini belirterek ABD’ye geçiş izni verilmesini istiyor.
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MEKSİKA’DA SIĞINMA BAŞVURUSU 2021’DE YÜZDE 87 ARTIŞ GÖSTERDİSon yıllarda şiddet ve yoksulluktan kaçarak Meksika’ya gelen göçmenlerin sayısı da arttı. Ülkede geçtiğimiz yıl başta Haitililer ve Honduraslılar olmak üzere sığınma başvurusunda bulunanların sayısında yüzde 87 oranında artış yaşandı.
ABD’ye geçmek isteyen göçmenlerden akılalmaz protesto: Ağızlarını dikerek açlık grevine başladılar
ABD'ye girebilmek için Meksika'nın güney sınırında bekleyen göçmenler, Ulusal Göç Enstitüsü'nün (INM) önünde ağızlarını dikerek açlık grevine başladı.

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