Dünya ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie Afganistandan çekilme sürecinin yarısını tamamladıklarını açıkladı
AMERİKA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie Afganistan'dan çekilme sürecinin yarısını tamamladıklarını açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Afganistan’dan çekilme sürecini yarı yarıya tamamladıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada "Ülke dışından terörle mücadele operasyonlarını yürütmeye devam edeceğiz. Dışarıdan bölgedeki diğer yerlerden El Kaide ve DEAŞ’ın peşine düşmeye devam etmek niyetindeyiz ve bu konuda bölgedeki ortaklarla çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie Afganistandan çekilme sürecinin yarısını tamamladıklarını açıkladı
ABD’nin Afganistan’dan çekilme süreci yaklaşık yüzde 50 oranında tamamlandı.

Orgeneral McKenzie, telekonferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında başta ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilme süreci olmak üzere bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan’dan çekilme süreciyle ilgili "Geri çekilme sürecinin yarısını tamamladık ve çekilmenin tamamını eylül ayına yetiştireceğiz." ifadesini kullanan McKenzie, ABD’nin Afgan güvenlik güçlerini desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, "Ülke dışından terörle mücadele operasyonlarını yürütmeye devam edeceğiz. Dışarıdan bölgedeki diğer yerlerden El Kaide ve DEAŞ’ın peşine düşmeye devam etmek niyetindeyiz ve bu konuda bölgedeki ortaklarla çalışıyoruz." diye konuştu.

Suriye'deki ABD askeri varlığına ilişkin açıklama

Suriye’deki ABD askeri varlığına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan McKenzie, bu ülkede sadece DEAŞ’i bitirmek ve örgütün ABD’ye veya ortaklarına yönelik saldırı düzenleme kabiliyetini ortadan kaldırmak üzere asker bulundurduklarını ileri sürdü.

McKenzie, "Uzun vadede bu güvenliği sağlama misyonunu, uluslararası destek ve yatırım olmadan yürütebilecek yerel güvenlik kuruluşlarına devretmek istiyoruz ama tabii bu daha ileride olabilecek bir şey." ifadelerini kullandı.

ABD Suriye’de SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütü ile çalışıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, ABD’nin desteği ile Deyrizor ilindeki petrol tesisleri dahil Suriye’nin kuzeydoğusunda birçok bölgeyi işgal altında tutuyor.

ABD Amerikan ordusu için çalışan Afganları tahliye etmeyi planlıyor
DÜNYA
ABD Amerikan ordusu için çalışan Afganları tahliye etmeyi planlıyor
Abone Ol Google News
Bu korkunçgidişat durdurulmalı

Bu korkunç
gidişat durdurulmalı

Müslüman aileye saldırıya Türkiye'den ilk tepki.
24 bin yıldır hayatta!

24 bin yıldır hayatta!

Sibirya'da donmuş toprak tabakasında bulundu.
Deniz betonla kaplı gibiydi: Diş hekiminin tekneden çektiği görüntülere Marmaradaki müsilaj yoğunluğu yansıdı

​Kampta kalan teröristlerin sayısı 11 bin ile 13 bin arasında.

​Daha önce 9'ar kez müebbet hapis cezası almışlardı.
Korona konseri

Korona konseri

Maçka Parkı'nda salgını hiçe sayarak açık hava konseri verdiler.
ABD duyurdu

ABD duyurdu

Afganistan'dan çekilme sürecinin yarısı tamamlandı.
Bir özrü çok gördü

Bir özrü çok gördü

​Kanada'daki Kızılderili çocuk katliamına tepkiler sürüyor.
Gazze'de buruk gün

Gazze'de buruk gün

​Şehit olan öğrencilerin karnesini anneleri aldı.
Müsilaj temizlenene kadar

Müsilaj temizlenene kadar

Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliği bugün başlıyor.
Akdeniz’de ‘one minute’

Akdeniz’de ‘one minute’

​KKTC Başbakan Yardımcısı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ABD yerine <br>Çin formülü

ABD yerine
Çin formülü

İran'la nükleer müzakerelerden rahatsız olan İsrail, rotayı Pekin'e çevirdi.
HDP'ye yeniden <br>kapatma davası

HDP'ye yeniden
kapatma davası

​Banka hesaplarına tedbir talep edildi.
Sokak çağrısı yaptı

Sokak çağrısı yaptı

​Ahmet Şık'tan skandal sözler.
Çanakkale'ye ilk tabliye

Çanakkale'ye ilk tabliye

Seksen yedi parça zemin daha eklenecek.
HSK başkanvekili Mehmet Ekinci

HSK başkanvekili Mehmet Ekinci

​Mevcut HSK'nın görev süresi dün doldu.
Alkollü sürücü dehşeti

Alkollü sürücü dehşeti

Beş aracı hurdaya çevirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.