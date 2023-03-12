ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından YPG/PKK'ya ikinci skandal ziyaret

"İlk elden, çocukların ne kadar kötü koşullarda yaşadığını gördüm. Hol Kampı insanların çektiği acıyı açık bir şekilde ortaya koyuyor. Tek kalıcı çözüm, buradaki kişilerin zamanlı ve başarılı bir şekilde kendi ülkelerine iade edilmesi."