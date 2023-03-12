ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından YPG/PKK'ya ikinci skandal ziyaret

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından YPG/PKK'ya ziyaret
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna bir ziyaret düzenlediği bildirildi.
Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan Haseke ilinde DEAŞ'lıların tutulduğu yerleri de ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, DEAŞ'lı ailelerin bulunduğu Roj ve Hol Kamplarını da gittiği kaydedildi.
ABD Genelkurmay Başkanı da ziyaret etmişti
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de 4 Mart'ta Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti.
Milley'in Suriye’de sadece ABD askerleri ile görüştüğü iddia edilmişti. Ziyaretin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve Milley'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istenmişti.