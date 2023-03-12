ABD milyarlarca dolarlık mühimmat alıyor

Pentagon, 2024 bütçesinde mühimmat stoklarının yenilenmesine öncelik verdi. Bir iç bütçe belgesine göre, yeni mali yıl için 170 milyar dolarlık tedarik talebi, Ukrayna’ya tedarik edilen mühimmatın yanı sıra Çin ile olası bir çatışmada gerekli olabilecek uzun menzilli füzeler gibi silahların tedarikine odaklanıyor.





Resmi P-1 özet belgesine göre, ABD Savunma Bakanlığı, Donanma ve Deniz Kuvvetleri için 76.8 milyar dolar, Hava Kuvvetleri için 61 milyar dolar (ABD Uzay Kuvvetleri de dahil) ve Ordu (Kara Kuvvetleri) için 24.4 milyar dolar talep edecek. Ayrıca R-1 ArGe belgesine göre, Pentagon, Hava Kuvvetleri için 46 milyar dolar, Donanma için 27 milyar dolar ve Ordu için ise 15.7 milyar dolar olmak üzere toplam 145 milyar dolar talep ediyor.





Northrop Grumman, Pentagon'un ArGe bütçesinden en büyük payı alacak ve mühimmat tedarikinde öne çıkan şirketler arasında Lockheed Martin ve Raytheon yer alıyor. Toplamda, Lockheed Martin tarafından üretilen 550 adet AGM-158 JASSM Seyir Füzesi için 951 milyon dolar, Raytheon tarafından üretilen 831 adet AMRAAM Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi için 928 milyon dolar, Lockheed Martin'den 5.016 GMLRS roketi için 886 milyon dolar, Lockheed Martin'den 91 adet LRASM Gemisavar Füzesi için 639 milyon dolar, Stinger'ın M-Shorad adı verilen yeni bir versiyonunu satın almak için 400 milyon dolar, Lockheed Martin'den 78 adet MK-48 gelişmiş torpido tedariki için 308 milyon dolar, Raytheon-Lockheed tarafından üretilen 541 adet Javelin Tanksavar Füzesi için 199 milyon dolar ve Lockheed Martin'den 28 ilave HIMARS ÇNRA Silah Sistemi satın almak için 179 milyon dolar harcanacak.





Mühimmat tedarikinde ise öne çıkanları şu şekilde:





Lockheed Martin tarafından üretilen 550 adet AGM-158 JASSM Seyir Füzesi için 951 milyon dolar

Raytheon tarafından üretilen 831 adet AMRAAM Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi için 928 milyon dolar

Lockheed Martin’den 5.016 GMLRS roketi satın almak için 886 milyon dolar.

Lockheed Martin’den 91 adet LRASM Gemisavar Füzesi alımı için 639 milyon dolar

Stinger’ın M-Shorad adı verilen yeni bir versiyonunu satın almak için 400 milyon dolar

Lockheed Martin’den 78 adet MK-48 gelişmiş torpido tedariki için 308 milyon dolar

Raytheon-Lockheed tarafından üretilen 541 adet Javelin Tanksavar Füzesi satın almak için 199 milyon dolar

Lockheed Martin’den 28 ilave HIMARS ÇNRA Silah Sistemi satın almak için 179 milyon dolar







