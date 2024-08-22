ABD nükleer savaşa hazırlanıyor

Devam eden uluslararası krizlerde büyük pay sahibi olan ABD’nin dünyayı yeni bir Soğuk Savaş iklimine sürükleyeceği iddia edildi. New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikan ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı verdiğini ileri sürdü. Gazete, mart ayında onaylanan gizli bir belgenin içeriğinde Biden'ın "Çin tehdidine yeniden odaklanan gizli nükleer stratejiyi" onayladığını öne sürdü. Çin ise iddialara cevaben ABD’nin en büyük nükleer tehdit olduğunu belirtti. The Economist dergisi, 15 Ağustos tarihli yazısında, ABD’nin yeni bir nükleer silahlanma hazırlığında olduğunu yazmıştı. Aynı dergi, 2024 yılı kapağında ABD’nin nükleer silahlanmaya yarışını yeniden başlatacağına işaret etmişti.

ÇİN’E KARŞI YENİ STRATEJİ

NYT’nin haberinde Biden'ın mart ayında ABD'nin caydırıcı stratejisini ilk kez özellikle Çin'in nükleer teknolojileri ve "silahlarının" hızla genişletmesine odaklanacak şekilde yeniden düzenlediği belirtildi. ABD Başkanı’nın Amerikan ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı verdiği iddia edilen yazıda, Beyaz Saray'ın Biden'ın bu kararını açıklamadığına dikkat çekilerek, "Nükleer Görevlendirme Kılavuzu" adlı stratejide Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara karşı hazırlanma planları bulunduğu iddia edildi. Her 4 yılda bir güncellenen belgenin "çok gizli" olduğu için elektronik kopyasının bulunmadığı vurgulanan haberde, belgenin basılmış kopyalarının sadece birkaç ulusal güvenlik yetkilisine ve Pentagon'daki üst düzey komutanlara verildiği kaydedildi.

EN BÜYÜK NÜKLEER TEHDİT ABD

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, günlük basın toplantısında, NYT’nin haberini değerlendirdi. “Çin söz konusu haber nedeniyle ciddi endişe duyuyor” diyen Mao, ABD’nin son yıllarda aralıksız olarak ‘Çin nükleer tehdidi’ iddiasını dile getirdiğine dikkat çekerek bu iddianın aslında sadece “kendi nükleer silahsızlanma yükümlülüklerinden kaçmak için bir bahane” olduğunu ifade etti. Günümüzde ABD’nin “nükleer tehdit konusunda dünyanın en büyük strateji risk yaratıcısı” olduğunu kaydeden Çinli diplomat, “Çin’in sahip olduğu nükleer cephaneliği, ABD’ninki kadar büyük değil. Ayrıca Çin, nükleer silahı kullanan ilk taraf olmama politikasına, nükleer meşru müdafaa stratejisine sıkı sıkıya bağlı kalıyor ve nükleer kapasitesini sadece ülkenin güvenliğini sağlamak için gerekli minimum seviyede tutuyor” diye ekledi.

THE ECONOMIST DE YAZDI

İngiltere menşeli The Economist dergisi ise geçtiğimiz günlerde benzer bir duruma işaret etti. “Amerika isteksizce daha fazla nükleer silah üretmeyi hedefliyor” başlıklı yazıda, durumun Soğuk Savaş döneminden daha çetrefilli olduğu, çünkü dünya genelinde bu gerilimi besleyebilecek 2’den fazla güç olduğuna işaret edildi. ABD’nin de bu tehditler karşısında nükleer cephaneliğini geliştireceği kaydedildi. Aynı dergi 2024 kapağında da benzer duruma değindi. Kapakta birbiriyle savaş halinde olan iki liderin arasındaki kum saati grafiği ile nükleer silah kullanımı konusunda zamanın daraldığına vurgu yapıldı.







