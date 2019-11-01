Dünya ABD ordusu Ayn El Arabta bombaladığı üslere geri döndü
ORTADOĞU

ABD ordusu Aynularab'ın güneyindeki üsse geri döndü

ABD ordusu Ayn El Arab'ta bombaladığı üslere geri döndü

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, Ayn El Arab'ın güneyindeki üssüne yeniden yerleşmeye başladı. Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sırrin'de ve yakınlarındaki Sebit köyünde ABD'nin üsleri vardı.

Haber Merkezi AA
ABD askerleri, Barış Pınarı Harekatı sürecinde bu üsleri boşaltıp tahrip etmişti. (Arşiv)
ABD askerleri, Barış Pınarı Harekatı sürecinde bu üsleri boşaltıp tahrip etmişti. (Arşiv)

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye-Türkiye sınırındaki Ayn El Arab'a (Kobani) ilçesinin güneyindeki üssünü boşaltan ABD ordusu, yeniden üs kurma çalışmasına girdi.

ABD ordusunun sevk ettiği 50 kadar zırhlı araç ile çok sayıda Irak plakalı tır, Suriye'nin kuzeyindeki M4 kara yolundan Ayn El Arab'ın güneyinde yer alan Sırrin beldesine ulaştı.

Beldedeki silolar bölgesindeki eski üslerine giden askeri araçlar, buraya yerleşti.

ABD askerleri, daha önce boşalttıkları ve tahrip ettikleri üssü yeniden kurmak için çalışmalara başladı.

Dün az sayıdaki ABD askeri Sırrin beldesine ulaşarak bekleyişe geçmişti.

ABD, bu üsleri Barış Pınarı Harekatı sırasında boşaltmıştı

  • Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sırrin'de ve yakınlarındaki Sebit köyünde ABD'nin üsleri vardı. ABD, bu üsleri Barış Pınarı Harekatı sırasında boşaltmıştı.
  • ABD ordusu bugün ayrıca, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol bölgesinde durdurduğu devriyeleri yeniden başlatmıştı.
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