Dünya ABD ordusu Dedeağaça göç ediyor
AVRUPA

ABD ordusu Dedeağaç’a göç ediyor

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, ülkeyi bir üsse dönüştüren ABD ordusunun, Türkiye sınırından yalnızca 20 km mesafedeki Dedeağaç bölgesine tahkimatının yıl sonuna doğru zirve yapacağı belirtildi.

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Dış Haberler Yeni Şafak
ABD ordusu Dedeağaç’a göç ediyor
Dedeağaç'taki ABD tahkimatı.

To Vima gazetesinin haberine göre ABD ordusu, “Atlantic Resolve” operasyonu kapsamında bugüne kadarki en büyük askeri helikopter ve zırhlı araç tahkimatını 20 Aralık tarihine kadar gerçekleştirmiş olacak.

Bu tarihe kadar 120’den fazla askeri helikopterin ve içinde tankların da olduğu binden fazla askeri aracın Dedeağaç limanına sevkedileceği kaydedildi. Yarın (Cumartesi) Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopoulos ile ABD’nin Atina Büyükelçisi Jeffrey Payat’ın da tahkimatı yerinde incelemek için Dedeağaç’a gideceği belirtildi.

YUNAN ADALARINDA KULLANILACAK İDDİASI

ABD askeri helikopterlerinin bir kısmının Stefanovikeio Askeri Üssü’ne konuşlanacağı kaydedildi. Öte yandan ABD’nin Yunan ordusuna hibe ettiği bin 200 M1117 zırhlı askeri araçtan 44’ünün resmi teslim töreni de bugün yapılacak.

Törene Yunan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Charalambos Lalousi’nin de katılacağı belirtildi. Yunan medyasında, ABD hibesi zırhlı askeri araçların silahlandırılması yasak olan Yunan adalarında kullanılmak üzere temin edildiği iddia ediliyor.

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