Dünya ABD Orta Doğuya bin asker daha sevk edecek
AMERİKA

ABD Orta Doğu'ya bin asker daha sevk edecek

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, körfezdeki son gelişmeler üzerine Orta Doğu’ya 1000 asker daha sevk edileceğini açıkladı. ABD, geçen haftalarda da USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Grubu, bir amfibi çıkarma gemisi, dört bombardıman gemisi ve dört Patriot bataryasını bölgeye sevk etmişti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, körfezdeki son gelişmeler üzerine Orta Doğu'ya bin asker sevk edileceğini açıkladı.

  • Shanahan, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ek kuvvet talebine karşılık olarak, Genelkurmay ve Beyaz Saray ile danışarak, Orta Doğu'daki hava, deniz ve kara tehditlerine karşı savunma amaçlı yaklaşık bin asker sevk edilmesi yetkisi verdim." ifadelerini kullandı.


Bölgedeki son saldırılara değinen Shanahan, "İran'ın son saldırıları ABD personeli ve bölgedeki menfaatlerini tehdit eden İran güçleri ve İran destekli grupların düşmanca tavırlarına dair aldığımız istihbaratı doğruluyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran ile bir çatışmaya girme peşinde olmadığını yineleyen Shanahan şunları kaydetti:

"Bugün atılan adım, bölgede faaliyet gösteren askeri personelimizin güvenlik ve huzuru ve milli menfaatlerimiz içindir. Durumu dikkatle izlemeye devam edeceğiz ve istihbarat ile tehdit durumlarına göre kuvvet durumunu tekrar ayarlayacağız."

ABD, geçen haftalarda da USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Grubu, bir amfibi çıkarma gemisi, dört bombardıman gemisi ve dört Patriot bataryasını bölgeye sevk etmişti.

Bu neyin hazırlığı
DÜNYA
Bu neyin hazırlığı
Mursi zulüm altında şehit düştü

Mursi zulüm altında şehit düştü

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanıydı.
Mahkemedeki son sözleri

Mahkemedeki son sözleri

Mursi'nin duruşmadaki son sözlerini avukatı paylaştı.
Orta Doğuyabin asker daha

Orta Doğu'ya
bin asker daha

​ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan açıkladı.
Zulüm devam ediyor

Zulüm devam ediyor

Mursi'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesine izin vermediler.
Bizim gözümüzde Mursi şehittir

Bizim gözümüzde Mursi şehittir

Erdoğan, Kadim Dostlar Buluşması Programında konuştu.
Allah'ın huzurunda buluşacağız

Allah'ın huzurunda buluşacağız

Mursi'nin en büyük oğlu Ahmed'den ilk açıklama.
Zulüm zindanlarına<br>6 yıl dayanabildi

Zulüm zindanlarına
6 yıl dayanabildi

​İdam kıyafetleriyle yargılandı, yakınlarıyla görüştürülmedi.
Mursi'nin vefatı<br>darbecileri korkuttu

Mursi'nin vefatı
darbecileri korkuttu

​​​Darbeci Sisi yönetimi, acil durum ilan etti.
Tarihe geçen konuşması

Tarihe geçen konuşması

​Mursi, darbecilerin zulmü altında şehit düştü.
"Şehidimiz..."

"Şehidimiz..."

Mursi'nin vefat haberini alan Erdoğan'ın ilk sözleri...
Naaşının <br>yeri bilinmiyor

Naaşının
yeri bilinmiyor

Mursi'nin avukatı Abdulmaksud'dan açıklama
Yalandan vazgeçemedi

Yalandan vazgeçemedi

CHP'nin oyların yeniden sayılmasına itiraz etmediğini savundu.
Her soruda terledi!

Her soruda terledi!

Binali Yıldırım, CHP adayının yalanlarını saydı.
Dünyaya mesaj: <br>F-35'in yerine geçebilirim

Dünyaya mesaj:
F-35'in yerine geçebilirim

Milli uçağın atması muhtemel füze ABD'ye mesaj taşıyor.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Diyarbakır'da 3 Haziran'da etkisiz hale getirilmişti, gri listede çıktı.
Bu hafta sonu açılıyor

Bu hafta sonu açılıyor

Ulaştırma Bakanı Turhan, müjdeli haberi verdi.
Okula başlama<br>yaşı değişiyor

Okula başlama
yaşı değişiyor

​AK Partili Muş'tan askerlik ve eğitime dair önemli açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.