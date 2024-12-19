ABD Pakistan'ın balistik füze programını hedef aldı: 4 şirkete yaptırım uygulanacak

ABD, Pakistan merkezli 4 şirkete yaptırım uygulayacak.
ABD, Pakistan merkezli 4 şirkete yaptırım uygulama kararı aldı. ABD tarafından Pakistan'ın balistik füze programına destek vermekle suçlanan 4 şirket, yaptırım listesine alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile iletişime yapıcı bir şekilde devam edeceklerini belirtirken Pakistan, yaptırım kararının barışa ters düştüğünü vurguladı.
ABD, Pakistan'ın balistik füze programına
"katkıda bulundukları"
gerekçesiyle 4 kuruluşa yaptırım uyguladı.
4 kuruluşa yaptırım kararı
4 kuruluşa yaptırım kararı
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pakistan merkezli "National Development Complex (NDC), Akhtar and Sons Private Limited, Affiliates International ve Rockside Enterprise" kuruluşlarının, yaptırım uygulanacaklar listesine alındığı duyuruldu. Açıklamada, adı geçen kuruluşların,
Pakistan'ın balistik füze programının
geliştirilmesi için
malzeme temin ettiği
ileri sürüldü.
"Pakistan ile iletişimi sürdüreceğiz"
"Pakistan ile iletişimi sürdüreceğiz"
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada,
"Endişelerimiz konusunda açık ve tutarlı olduk. Bu konularda Pakistan ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz."
dedi.
Pakistan karara tepkili
Pakistan karara tepkili
Pakistan merkezli haber kanalı Geo News'e göre Pakistan, ABD'nin söz konusu kuruluşlara yaptırım kararını tepkiyle karşıladı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mumtaz Zahra Baloch ise ABD'nin yaptırım kararını "taraflı" olarak niteledi. Baloch,
"Askeri asimetriyi vurgulamayı amaçlayan bu yaptırımlar, barış ve güvenlik amacına ters düşmektedir."
değerlendirmesinde bulundu.
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