ABD Pasifik’te Çin’i izole etmenin peşinde

Yıllar içinde tırmanan ABD-Çin rekabeti, Asya’da birden fazla ticari gruplaşmanın ortaya çıkmasıyla farklı bir boyut kazanıyor. Washington, Çin’in Asya-Pasifik bölgesindeki etkisine karşı koyma çabası olarak görülen Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi’ni (IPEF) başlatmaya hazırlanıyor. ABD, Donald Trump yönetimi sırasında Pekin liderliğindeki Güneydoğu Asya Ulusları Birliği’ne (ASEAN) odaklanan ve Japonya, Güney Kore ve Avustralya gibi büyük ASEAN dışı ekonomileri de içeren 15 üye devleti ile dünyanın en büyük ticaret bloğu olan Kapsamlı Bölgesel Ekonomik Ortaklığı’ndan (RCEP) çekilmişti. Gelecek birkaç hafta içinde başlaması hedeflenen IPEF’in ABD’nin bu bölgedeki alternatifi olarak gösteriliyor. Biden yönetimi IPEF ile Çin’i dışlayan bir tedarik zinciri oluşturarak Pasifik’teki kilit ekonomilerle bağları sağlamlaştırmak istiyor. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ve ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, IPEF’e katılımlarını sağlamak için daha önce Pasifik’teki başkentleri ziyaret etmişti.

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SENATO KARARI YOK

IPEF’in ABD pazarına daha fazla erişim gibi; bölgedeki ülkelere söz konusu ittifaka katılmaları konusunda önemli teşvikler sunmadığı iddia edildi. Öte yandan IPEF’in senato kararı olmaksızın Başkan Joe Biden’ın kararnamesiyle hayata geçmesinin gelecek yönetimler tarafından reddedilebileceği endişesi doğurduğu kaydedildi. Bu yüzden Çin ile derin ticari ilişkileri olan ülkelerin Pekin karşıtı ticari ittifaka katılmaya istekli olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. ABD ise Japonya, Güney Kore ve Avustralya gibi müttefiklerinin yanı sıra Güneydoğu Asya’daki Endonezya ve Malezya gibi kilit ülkelerin girişime katılmasını öngörüyor.