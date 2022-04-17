Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABD Pasifikte Çini izole etmenin peşinde
AMERİKA

ABD Pasifik’te Çin’i izole etmenin peşinde

Yıllar içinde tırmanan ABD-Çin rekabeti, Asya’da birden fazla ticari gruplaşmanın ortaya çıkmasıyla farklı bir boyut kazanıyor...

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
ABD Pasifik’te Çin’i izole etmenin peşinde
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen yılın aralık ayında Güneydoğu Asya ülkeleri Endonezya, Malezya ve Tayland’ı ziyaret etmişti.

Yıllar içinde tırmanan ABD-Çin rekabeti, Asya’da birden fazla ticari gruplaşmanın ortaya çıkmasıyla farklı bir boyut kazanıyor. Washington, Çin’in Asya-Pasifik bölgesindeki etkisine karşı koyma çabası olarak görülen Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi’ni (IPEF) başlatmaya hazırlanıyor. ABD, Donald Trump yönetimi sırasında Pekin liderliğindeki Güneydoğu Asya Ulusları Birliği’ne (ASEAN) odaklanan ve Japonya, Güney Kore ve Avustralya gibi büyük ASEAN dışı ekonomileri de içeren 15 üye devleti ile dünyanın en büyük ticaret bloğu olan Kapsamlı Bölgesel Ekonomik Ortaklığı’ndan (RCEP) çekilmişti. Gelecek birkaç hafta içinde başlaması hedeflenen IPEF’in ABD’nin bu bölgedeki alternatifi olarak gösteriliyor. Biden yönetimi IPEF ile Çin’i dışlayan bir tedarik zinciri oluşturarak Pasifik’teki kilit ekonomilerle bağları sağlamlaştırmak istiyor. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ve ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, IPEF’e katılımlarını sağlamak için daha önce Pasifik’teki başkentleri ziyaret etmişti.

SENATO KARARI YOK

IPEF’in ABD pazarına daha fazla erişim gibi; bölgedeki ülkelere söz konusu ittifaka katılmaları konusunda önemli teşvikler sunmadığı iddia edildi. Öte yandan IPEF’in senato kararı olmaksızın Başkan Joe Biden’ın kararnamesiyle hayata geçmesinin gelecek yönetimler tarafından reddedilebileceği endişesi doğurduğu kaydedildi. Bu yüzden Çin ile derin ticari ilişkileri olan ülkelerin Pekin karşıtı ticari ittifaka katılmaya istekli olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. ABD ise Japonya, Güney Kore ve Avustralya gibi müttefiklerinin yanı sıra Güneydoğu Asya’daki Endonezya ve Malezya gibi kilit ülkelerin girişime katılmasını öngörüyor.

Minik Furkanın kahreden sonu

Minik Furkan'ın kahreden sonu

​Gözü yaşlı aile boğazları düğümledi: 'Tek hayali vardı'
Bodrumda orman yangını

Bodrum'da orman yangını

​Bölge araç trafiğine kapatıldı, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kurala uymayan gönderilsin

'​Biz de huzursuz ve rahatsızız.'

​Ömür Akkor'un yeni kitabı Efendimizin sofrasını anlatıyor.
İki yaşındaki Tulin'in feci ölümü

İki yaşındaki Tulin'in feci ölümü

Oyun oynadığı kamyonun altında can verdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus bombardımanı altında.

​Prof. Dr. Habil Şentürk Yeni Şafak'a konuştu.

​Gıdayı yazılımla güvenceye alalım.

​Başak Cengiz'in ailesi Erdoğan çiftiyle buluştukları iftarı anlattı.

​Son durak ücretsiz mini market.

Dört yaşın üstündeki çocuklarda 2 saati geçmemeli.
Kanada'da çirkin saldırı

Kanada'da çirkin saldırı

Teravih namazından çıkanlara ateş açıldı: Beş yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​sanatçılarla iftar programında konuştu.
'15 Temmuz istisnai bir tablo'

'15 Temmuz istisnai bir tablo'

TBMM Başkanı Şentop iş insanları ile iftarda bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.