ABD pembe tablo çizerken Netanyahu zaman kazanıyor

İsrail’in anlaşmaları sürekli olarak engellemesi nedeniyle ateşkes müzakerelerine katılmayan Hamas yetkilileri haftasonu Türkiye’yle temas kurarak, Amerikalıların müzakerelerin gidişatına ilişkin 'pembe' bir tablo çizdiğini ancak müzakerelerdeki gerçekte durumun böyle olmadığını belirtti. Türk diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiler kapsamında; Hamas’a göre İsrail’in öne sürdüğü şartlar daha önce BM Güvenlik Konseyi tarafından 10 Haziran’da desteklenen senaryonun ve Hamas’ın 2 Temmuz'da onayladığı şartların bile gerisine düşmüş durumda. Tel Aviv yönetimi, müzakerelerde Hamas'ın İsrail'in Philadelphia Koridoru'ndaki varlığını kabul etmesini şart olarak dayatıyor. Ayrıca İsrail, Netsarim koridorundaki kontrol noktaları ile güneyden kuzeye geçen Gazzelileri de denetlemek istiyor. İsrail bir başka şart olarak da Hamas'ın serbest bırakılmasını istediği yaklaşık 300 mahkumdan oluşan listeden 100 ismi veto edebilmek istiyor. Diğer bir talep ise İsrail'in Gazze ve Ramallah'tan sürgün edilmesini istediği Filistinlilerin sayısıyla ilgili: İsrail 200 ismin Filistin'den ayrılmasını istiyor.