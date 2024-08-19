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ABD pembe tablo çizerken Netanyahu zaman kazanıyor

04:00 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:33 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Katar’ın başkenti Doha’da geçtiğimiz cuma günü sona eren Gazze Şeridi’nde ateşkesle ilgili müzakereler çıkmazda. Hamas’tan yapılan açıklamada “Görüşmelerde neler olduğunu arabuluculardan dinledikten sonra Binyamin Netanyahu’nun hala anlaşmanın önüne engeller koyduğuna emin olduk” ifadelerine yer verilirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün, ‘Philadelphia Koridoru’nun kontrolünün ve Gazze'den "en fazla sayıda canlı" İsrailli esirin serbest kalmasının sağlanması konusunda ısrarcı olacağını açıkladı.

2 AY ÖNCEKİ ŞARTLARIN DAHİ GERİSİNDE

İsrail’in anlaşmaları sürekli olarak engellemesi nedeniyle ateşkes müzakerelerine katılmayan Hamas yetkilileri haftasonu Türkiye’yle temas kurarak, Amerikalıların müzakerelerin gidişatına ilişkin 'pembe' bir tablo çizdiğini ancak müzakerelerdeki gerçekte durumun böyle olmadığını belirtti. Türk diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiler kapsamında; Hamas’a göre İsrail’in öne sürdüğü şartlar daha önce BM Güvenlik Konseyi tarafından 10 Haziran’da desteklenen senaryonun ve Hamas’ın 2 Temmuz'da onayladığı şartların bile gerisine düşmüş durumda. Tel Aviv yönetimi, müzakerelerde Hamas'ın İsrail'in Philadelphia Koridoru'ndaki varlığını kabul etmesini şart olarak dayatıyor. Ayrıca İsrail, Netsarim koridorundaki kontrol noktaları ile güneyden kuzeye geçen Gazzelileri de denetlemek istiyor. İsrail bir başka şart olarak da Hamas'ın serbest bırakılmasını istediği yaklaşık 300 mahkumdan oluşan listeden 100 ismi veto edebilmek istiyor. Diğer bir talep ise İsrail'in Gazze ve Ramallah'tan sürgün edilmesini istediği Filistinlilerin sayısıyla ilgili: İsrail 200 ismin Filistin'den ayrılmasını istiyor.

HAMAS CEVAP BİLE VERMEDİ

Hamas'ın Türk Dışişleri yetkililerine verdiği bilgiye göre İsrail geçen haftaki görüşmelerde arabulucuların tekliflerine yanıt bile iletmedi. Hamas'a göre Netanyahu'nun nihai amacı askeri harekatı devam ettirmek için zaman kazanmak. Müzakerelerde girilen çıkmaz, Netanyahu yönetiminin, İran'a saldırma tehdidi ve yaklaşan seçimlerde Trump'ı destekleme şantajıyla ABD’yi köşeye sıkıştırması olarak yorumlanıyor.



#ABD
#Hamas
#Netanyahu
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