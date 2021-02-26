​ABD PKK’ya Patriot getirdi

Suriye’deki Arap aşiretleri terör örgütü PKK/YPG’ye destek vermeye ikna etmeye çalışan ABD, bir süredir yürüttüğü çalışmayı projeye dönüştürdü. Geçtiğimiz ay başlayan görüşmelerle gündeme gelen projenin ilk ayağı Deyrizor’da uygulamaya konuldu. Bölgedeki Arap kanaat önderleri ve YPG/PKK’lı teröristler ABD öncülüğünde Kesre kasabasında bir araya geldi. Toplantıya sözde Deyrizor Sivil Konseyi Başkanı Gassan El-Yusuf, Deyrizor’un sözde Askeri Konseyi Komutanı terörist Ahmed El-Habil, sözde Özerk Yönetim Yürütme Konseyi Eş Başkanı Berivan Halit ve bölgede görev yapan ABD’li çok sayıda komutanın yanı sıra PKK/YPG’li teröristler de katıldı.

4 KANTONA BÖLECEK

Terörist elebaşları, bölgenin kanaat önderleri ve ABD’li askerlerin konuşma yaptığı toplantıda, bir süredir PKK’ya karşı protesto gösterilerinin düzenlendiği Deyrizor bölgesinin kanton diye tabir edilebilecek 4 bölgeye bölünmesi kararlaştırıldı. Plana göre her bölgenin kendi mini hükümeti olacak. PKK/YPG bölge halkları tarafından seçilecek 42 kişi tarafından yönetilecek bu kantonlar Deyrizor’da yine PKK’nın hakim olduğu yerel Meclise bağlı olacak. Sivil idare bu mini hükümetlere bırakılacak, ancak silahlı güç yine PKK’nın ana omurgasını oluşturduğu sözde askeri konsey olacak. Arap nüfusun ağırlıkta olduğu bölgelerle PKK/YPG arasında uzlaşma sağlamak için hayata geçirilen proje model olacak. Başarılı olması durumunda Rakka, Münbiç gibi yerlerde de bu model hayata geçirilerek PKK’nın hakimiyeti güçlendirilecek. ABD’nin bölgeye yönelik adımları bununla da sınırlı kalmadı.

Yerel kaynaklar, üzeri örtüyle kaplı araçların Avenger sisteminin bağlı olduğu askeri araçlar olduğunu bildirdi.

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EL ÖMER’E KURULACAK

Suriye’ye geçtiğimiz hafta 60 TIR silah ve mühimmat sevkeden ABD, bölgeye yığınak yapmaya devam ediyor. Dün de Haseke ve Deyrizor’a 45 TIR silah ve mühimmat taşındı. ABD’nin parasıyla Türkiye’ye satmadığı Patriot’ları PKK’yı korumak için Suriye’ye getirdiği iddia edildi. Arap basını bazı fotoğraflar yayınlayıp son dönem sevkedilen silah sistemleri arasında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğunu yazdı. Bu sistemlerin El Ömer bölgesine kurulacağı öne sürüldü. Yerel kaynaklar ise ABD’nin gönderdiği sistemlerin “Avenger” olduğunu kaydetti.

Baskıyla kabul ettirdi

Deyrizor uzun süredir PKK’ya karşı yaygın protestolara sahne oluyordu.

İsminin açıklanmasını istemeyen aşiret temsilcisi, “Kabul etmek zorunda kaldık” dedi. Deyrizorlu gazeteci Amjad Al Sari ise projenin 1 ay önce planlandığını aktardı: