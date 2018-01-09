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Son Dakika Ortadoğu haberleri: ABD PKK'ya 'sözde ordu' kuruyor!

ABD PKK'ya 'sözde ordu' kuruyor!

Pentagon ve CIA, Suriye’de PYD/PKK’lıları düzenli orduya çevirme yolunda ilk adımı attı. "Sınır muhafızları" adı altında özel eğitim verilen 400 terörist, örgütün özel güçlerine katıldı. ABD, düzenli ordu altyapısı kuran çalışmaları "sınır muhafızlarının eğitimi" adıyla yürütüyor. Terör örgütü ise yeni silahlı güce "Kuzey Ordusu" adını verdi.

Haber MerkeziAA
ABD tankları, PKK'nın olduğu bölgelere konuşlanmıştı.
ABD tankları, PKK'nın olduğu bölgelere konuşlanmıştı.

Suriye’nin dörtte birini işgal eden terör örgütü PYD/PKK, ABD'nin desteğiyle sözde ordu kurmaya hazırlanıyor.

ABD yönetimi, Suriye'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor operasyonlarında terör örgütü DEAŞ'ın büyük oranda yenilgiye uğratılmasına rağmen, PYD/PKK'ya desteğinin süreceğini açıklamıştı.

Pentagon ve CIA, Suriye’de PYD/PKK’lıları düzenli orduya çevirme yolunda ilk adımı attı. 'Sınır muhafızları' adı altında özel eğitim verilen 400 terörist, örgütün özel güçlerine katıldı. Terör örgütü yeni silahlı güce 'Kuzey Ordusu' adını verdi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel'in, 22 Aralık 2017'de, DEAŞ'ın canlanmasını önlemek için Suriye’de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmasının ardından ilk adım geldi.

400 teröristi eğitmişler!

ABD Savunma Bakanlığı, istihbarat teşkilatı CIA ve PYD/PKK'nın Kandil yapılanması, 400 terör örgütü mensubuna verdiği eğitimi tamamladı.

400 terörist, Haseke’nin güneyindeki Sabahu’l Hayır kampı ile Halep’in doğusunda Fırat nehri üzerindeki Tişrin barajı yakınlarında eğitildi.

Pentagon ve CIA, Suriye’de PYD/PKK’lıları düzenli orduya çevirme yolunda ilk adımı attı. 'Sınır muhafızları' adı altında özel eğitim verilen 400 terörist, örgütün özel güçlerine katıldı. Terör örgütü yeni silahlı güce 'Kuzey Ordusu' adını verdi.

CIA eğitmenleri teorik ve teknik bilgiler sağlarken, Pentagon’un hava indirme birimleri ile özel kuvvetleri, Kandil’den gelen teröristlerle ortak silahlı eğitim verdi.

"Sınır muhafızı" maskesi

Diğer taraftan ABD, "sınır muhafızı" adı altında yeni bir güç kurma yoluna gitmedi.

Pentagon ve CIA, söz konusu programda, terör örgütünün 2014'te kurduğu YAT adlı sözde anti-terör birlikleri ile HAT ismi verilen sözde özel harekat unsurlarını genişletiyor.

Özel eğitim alan 400 terörist, YAT ve HAT isimli yapılara katıldı.

İşte ihanetin belgesi: Tam 120 TIR!
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İşte ihanetin belgesi: Tam 120 TIR!
ABD'nin PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye 120 tırlık ağır silah yardımı ve zırhlı araç sevkiyatı yaptığı bildirildi.
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Nisan 2016'dan beri örgüte silah ve mühimmat veren ABD, teknoloji desteğini de artırıyor.

CIA ve Pentagon, yeni oluşum için PYD/PKK'ya son teknoloji telsiz, dinleme istasyonu ve sinyal istihbarat ekipmanları transfer ediyor.

Ekipmanların eğitimi yine ABD’li uzmanlar tarafından veriliyor.

Yerel kaynaklar, terör örgütüne bağlı YAT birimlerinin Türkiye sınırındaki sınır karakollarını dinleme faaliyetlerine başladığını iddia etti.

İNFOGRAFİK: Suriye'de PKK terör örgütüne ABD'nin askeri desteği artmaya devam ediyor. (İnfografik: Tunç Çevik)n

Adına "Kuzey Ordusu" verildi

Pentagon-CIA programlarıyla "sınır muhafızları" adı altında büyütülen yapıya terör örgütü "Kuzey Ordusu" adını verdi.

Bölgedeki kaynaklar, "kuzey" ifadesinin, sözde ordunun gelecekte Esed rejimi ile müzakere edilecek muhtemel bir özerk yönetimde korunabilmesi için özellikle seçildiğine dikkati çekiyor.

Yeni oluşumun yüzde 70'inin PYD/PKK'lılardan oluşması bekleniyor.

ABD'nin PKK/PYD'ye askeri yardımı sürüyor
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ABD'nin PKK/PYD'ye askeri yardımı sürüyor
DEAŞ'la mücadeleyi gerekçe gösteren ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye askeri yardımları devam ediyor. Önceki gün 70 tır yardım, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.
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ABD'nin örgüt içinde genişlettiği yeni gücün çekirdek unsurları uzun süredir ABD Özel Kuvvetleriyle çalışan ve orta operasyonlar yürüten ekipler.

"Kuzey Ordusu" adı altında ortaya çıkacak yapının, denetimi zor küçük mobilize örgüt unsurlarını düzenli ordularla savaşa hazır hale getirecek şekilde örgütlemesi bekleniyor.

Bu haliyle, "Kuzey Ordusu" terör örgütü için düzenli orduya geçiş yolunda atılan son adımı teşkil ediyor.

Türkiye sınırında konuşlanıyorlar

Amerikalıların doğu Halep ve güney Haseke'de eğittiği "Kuzey Ordusu" gücü, ilk etapta örgütün işgal ettiği ancak rejim ile sınır hattında yer alan Aynularab (Kobani), Tel Ebyad, Resulayn ve Malikiye'de konuşlanacak.

Halep'e bağlı bu noktalar, Türkiye sınırına bakmaları ile dikkati çekiyor.

Pentagon, CIA ve Kandil kadrolarının ortaklaşa eğitti teröristler, rejim kontrolündeki toprakları kullanarak ülkenin doğusundan Türkiye sınırındaki Afrin ilçesine de sevk edilebiliyor.

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