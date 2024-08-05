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Dünya

ABD'den İsrail'e saldırıya hazırlanan İran'a karşı PKK hamlesi: 700 terörist temas hattına sevk edildi

Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikastın ardından İran, İsrail'e intikam saldırısı düzenleyeceğini duyurmuştu. Olası saldırıda İsrail'i koruyacağını her fırsatta dile getiren ABD, bu hamle için bölgedeki maşası olan terör örgütü PKK/YPG'yi seçti. ABD güçlerinin, Haseke ilinden İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri yakınındaki üslerine 700 PKK/YPG'li teröristi sevk ettiği bildirildi.

22:03 - 5/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:17 - 5/08/2024 Pazartesi
AA
ABD ile terör örgütü PKK/YPG birlikteliği (Foto: Arşiv)
ABD ile terör örgütü PKK/YPG birlikteliği (Foto: Arşiv)

ABD güçleri, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Haseke ilinden İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri yakınındaki üslerine 700 PKK/YPG'li teröristi sevk etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçleri, Haseke'deki Robarya, Rümeylan ile Şeddadi üslerinden dün İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri'nin yakınındaki Koniko ve Ömer petrol sahası üslerine PKK/YPG ve Arapların oluşturduğu Sanadid güçlerinden 700 teröristi sevk etti.

Dün de helikopterlerle personel taşınmıştı

ABD güçleri Haseke'deki üslerden ayrıca 70 araçtan oluşan ve içinde kapalı mühimmat kasaları ile Humvee tipi zırhlı araçların olduğu askeri konvoyu Koniko ve Ömer petrol sahası üslerine gönderdi.

ABD güçleri dün de Irak'tan 4 helikopterle Haseke ilindeki Rümeylan üssüne personel taşımıştı.

ABD'nin Suriye'deki varlığı

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.



#ABD
#Deyrizor
#Haseke
#Terör Örgütü
#PKK/YPG
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