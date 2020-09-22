ABD polisinden bir vahşet daha: Otizmli çocuğu vurdular

ABD'nin Utah eyaletinde polis otizmli bir çocuğu vurdu. Görüntüleri 13 yaşındaki otizmli Linden'in avukatı yayınladı.

Avukat Weyher, polislerin vurduğu çocuğun hayatta kaldığını ancak kırılan kemikleri olduğunu ve organlarının hasar gördüğünü dile getirdi.

Olay, Linden'in annesinin oğlunun geçirdiği kriz sebebiyle polisleri aramasıyla başlıyor. Olay yerine gelen polisler Linden'e karşı şiddet uyguluyor.

HAYATTA KALDIĞI İÇİN ŞANSLI

Hastanede tedavisi süren çocuğun "hayatta kaldığı için şanslı" olduğunu söyleyen Weyher, "Ne olursa olsun bu 13 yaşındaki silahsız bir çocuk. Polis, cezai bir suç nedeniyle değil, akıl sağlığı için arandı. Bir çocuk hastanede yatıyor. Daha iyi bir müdahale olabilirdi." ifadesini kullandı.

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DEFALARCA ATEŞ EDİYORLAR

Görüntülere göre, anne Barton, çocuğunun sabah saatlerinde kendisine silahı olduğunu, iş arkadaşını vuracağını söylediğini ve evin camlarını kırdığını anlatıyor.

Barton, polisleri görünce çocuğunun rahatsızlığının daha da tetiklendiğini kaydediyor: Çocuğum, (polis) rozeti gördü ve otomatikman sizin onu öldüreceğinizi veya kendini bir şekilde savunması gerektiğini düşündü. Çıldırdı.

Görüntülerde memurların çocuğu kovaladığı ve arkasından defalarca ateş ettiği görülüyor.

Yere düşen çocuğun "İyi hissetmiyorum. İyi hissetmiyorum." dediği duyuluyor.

Barton, olaydan sonra yaptığı açıklamada, çocuğunu panikletmemek için peşinden koşmadığını bu nedenle akıl sağlığı yetkililerine ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.Emniyet raporlarında çocuğun silahlı olduğuna dair bilgi yer almıyor.

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