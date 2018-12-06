ABD 'sarı kirpikli' caniyi konuşuyor

Amerika'nın Ohio eyaletinde meydana gelen bir olayda 61 yaşındaki kadın kavga ettiği bir başka kişinin üzerine kızgın gres yağı döktü.

Charlene Thompson isimli kadın bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

Kavga sırasında yaşlı kadın karşısındaki kişinin üzerine kızgın gres yağı döktü.

Talihsiz kurban acı içinde yerde kıvranmaya başladı.

Cincinnati polisi (Ohio), "olay yerine vardıklarında kurbanın aldığı yaralar oldukça kötü görünüyordu." dedi.

Charlene Thompson

Uzun kirpikli cani olarak tanımlanan Charlene Thompson mahkeme tarafından 'canice saldırı'dan suçlu bulundu ve Hamilton County hapishanesine gönderildi.

Charlene Thompson'un daha önce de defalarca suça karıştığı polis kayıtlarında mevcut.

Charlene Thompson'un daha önce de defalarca suça karıştığı kaydedildi.

Gres yağı nedir?

Gres, akışkan bir yağ ile kalınlaştırıcı bir maddenin katı ile yarı akışkan arasında yapı değişikliği gösterdiği bir yağdır. Arabalarda kullanılır.

FOTOĞRAF 8 Amerika'nın Ohio eyaletinde meydana gelen bir olayda 61 yaşındaki kadın kavga ettiği bir başka kişinin üzerine kızgın gres yağı döktü. Charlene Thompson isimli kadın bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Charlene Thompson'un daha önce de suç işlediği ortaya çıktı. Charlene Thompson'un daha önce de suç işlediği ortaya çıktı. Cincinnati polisi (Ohio), 'olay yerine vardıklarında kurbanın aldığı yaralar oldukça kötü görünüyordu' dedi. Uzun kirpikli cani olarak tanımlanan Charlene Thompson mahkeme tarafından 'canice saldırı'dan suçlu bulundu ve Hamilton County hapishanesine gönderildi. 61 yaşındaki Charlene Thompson'un daha önce de defalarca suça karıştığı polis kayıtlarında mevcut. Gres, akışkan bir yağ ile kalınlaştırıcı bir maddenin katı ile yarı akışkan arasında yapı değişikliği gösterdiği bir yağdır. Arabalarda kullanılır. Tüm Amerika bunu konuşuyor: Sarı kirpikli cani ABD'de 61 yaşındaki Charlene Thompson isimli bir kadın kavga ettiği kişinin üstüne kızgın gres yağı döktü. Sarı kirpikli cani kadının daha önce de defalarca suç işlediği mahkeme kayıtlarına geçti.



