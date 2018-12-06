Dünya ABD sarı kirpikli caniyi konuşuyor
AMERİKA

ABD 'Sarı kirpikli cani' kadını konuşuyor

ABD 'sarı kirpikli' caniyi konuşuyor

ABD'de 61 yaşındaki bir kadın, kavga ettiği kişinin üstüne kızgın gres yağı döktü. Sarı kirpikli cani kadının daha önce de defalarca suç işlediği mahkeme kayıtlarına geçti.

Yeni Şafak
Charlene Thompson
Charlene Thompson

Amerika'nın Ohio eyaletinde meydana gelen bir olayda 61 yaşındaki kadın kavga ettiği bir başka kişinin üzerine kızgın gres yağı döktü.

Charlene Thompson isimli kadın bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

Kavga sırasında yaşlı kadın karşısındaki kişinin üzerine kızgın gres yağı döktü.

Talihsiz kurban acı içinde yerde kıvranmaya başladı.

  • Cincinnati polisi (Ohio), "olay yerine vardıklarında kurbanın aldığı yaralar oldukça kötü görünüyordu." dedi.

Charlene Thompson

Uzun kirpikli cani olarak tanımlanan Charlene Thompson mahkeme tarafından 'canice saldırı'dan suçlu bulundu ve Hamilton County hapishanesine gönderildi.

Charlene Thompson'un daha önce de defalarca suça karıştığı polis kayıtlarında mevcut.

Charlene Thompson'un daha önce de defalarca suça karıştığı kaydedildi.

  • Gres yağı nedir?
  • Gres, akışkan bir yağ ile kalınlaştırıcı bir maddenin katı ile yarı akışkan arasında yapı değişikliği gösterdiği bir yağdır. Arabalarda kullanılır.

Tüm Amerika bunu konuşuyor: Sarı kirpikli cani
FOTOĞRAF 8
Title
Amerika'nın Ohio eyaletinde meydana gelen bir olayda 61 yaşındaki kadın kavga ettiği bir başka kişinin üzerine kızgın gres yağı döktü.
Title
Charlene Thompson isimli kadın bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.
Title
Charlene Thompson'un daha önce de suç işlediği ortaya çıktı.
Title
Charlene Thompson'un daha önce de suç işlediği ortaya çıktı.
Title
Cincinnati polisi (Ohio), 'olay yerine vardıklarında kurbanın aldığı yaralar oldukça kötü görünüyordu' dedi.
Title
Uzun kirpikli cani olarak tanımlanan Charlene Thompson mahkeme tarafından 'canice saldırı'dan suçlu bulundu ve Hamilton County hapishanesine gönderildi.
Title
61 yaşındaki Charlene Thompson'un daha önce de defalarca suça karıştığı polis kayıtlarında mevcut.
Title
Gres, akışkan bir yağ ile kalınlaştırıcı bir maddenin katı ile yarı akışkan arasında yapı değişikliği gösterdiği bir yağdır. Arabalarda kullanılır.
Tüm Amerika bunu konuşuyor: Sarı kirpikli cani
ABD'de 61 yaşındaki Charlene Thompson isimli bir kadın kavga ettiği kişinin üstüne kızgın gres yağı döktü. Sarı kirpikli cani kadının daha önce de defalarca suç işlediği mahkeme kayıtlarına geçti.

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