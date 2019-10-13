ABD Savunma Bakanı Esper: Askerlere çekilme emrini Trump verdi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Trump'ın ABD askerlerine Suriye'nin kuzeyinden güneye doğru ilerleyerek ülkeyi terk etmesini söylediğini açıkladı.
- Esper, ABD'nin CBS kanalında, Barış Pınarı Harekatı'nın ABD ordusu için "savunulamaz" hale geldiğini söyledi. Esper, bu durumun ABD askerlerinin kuzeyden çekilmesine yol açtığını söyledi. Esper, Trump'ın "Suriye'yi tamamen terk etmesi" emrinin olmadığını da sözlerine ekledi.
Esper, kuzey Suriye'den kaç ABD askerinin ayrılacağı konusunda 1000 civarında olduğunu dile getirdi.