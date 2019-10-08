ABD tarihinin en kanlı seri katili

FBI, Little’ın ABD tarihinin en büyük seri katili olduğunu kaydetti.

FBI, 35 yıl içerisinde 90’dan fazla kadını boğarak öldürdüğünü söyleyen mahkûm Samuel Little’ın iddialarını doğrulayarak onu 'ABD tarihinin en büyük seri katili' olduğunu ilan etti

2012 yılından beri Kaliforniya’da parmaklıklar ardında olan 79 yaşındaki Samuel Little’ın geçen yıl ‘1970 ile 2005 yılları arasında farklı eyaletlerde 93 kişiyi öldürdüğü’ şeklindeki itirafı doğrulandı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI, pazar günü yaptığı basın açıklamasında uzmanların Little'ın tüm itiraflarının doğru olduğuna inandığını açıkladı. Ayrıca şimdiye kadar 50 cinayetin Little tarafından işlendiğini teyit edildiği belirtildi. Uzmanların Florida, Arkansas, Kentucky, Nevada ve Louisiana’daki beş dosyayla ilgili yeni bilgilere ulaştığı da aktarıldı.

Öldürdürdüğü kadınları çizmiş

Açıklamayla birlikte FBI, Samuel Little tarafından öldürülen 30 kişinin, yine onun tarafından hapishanede çizilen renkli resimlerini de yayımladı. Bu kişilerin çoğu siyah kadınlardan oluşuyor. Little kurbanlarının ‘hepsini boğazladığını, sadece birini suda boğduğunu’ belirtiyor.



