Dünya ABD tarihinin en kanlı seri katili
AMERİKA

ABD seri katil, cesetlerin fotoğrafını çizmiş

ABD tarihinin en kanlı seri katili

FBI, 35 yıl içerisinde 90’dan fazla kadını boğarak öldürdüğünü söyleyen mahkûm Samuel Little’ın iddialarını doğrulayarak onu 'ABD tarihinin en büyük seri katili' olduğunu ilan etti. Little'ın öldürdüğü her kadının resmini çizdiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FBI, Little’ın ABD tarihinin en büyük seri katili olduğunu kaydetti.
FBI, Little’ın ABD tarihinin en büyük seri katili olduğunu kaydetti.

FBI, 35 yıl içerisinde 90’dan fazla kadını boğarak öldürdüğünü söyleyen mahkûm Samuel Little’ın iddialarını doğrulayarak onu 'ABD tarihinin en büyük seri katili' olduğunu ilan etti

2012 yılından beri Kaliforniya’da parmaklıklar ardında olan 79 yaşındaki Samuel Little’ın geçen yıl ‘1970 ile 2005 yılları arasında farklı eyaletlerde 93 kişiyi öldürdüğü’ şeklindeki itirafı doğrulandı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI, pazar günü yaptığı basın açıklamasında uzmanların Little'ın tüm itiraflarının doğru olduğuna inandığını açıkladı. Ayrıca şimdiye kadar 50 cinayetin Little tarafından işlendiğini teyit edildiği belirtildi. Uzmanların Florida, Arkansas, Kentucky, Nevada ve Louisiana’daki beş dosyayla ilgili yeni bilgilere ulaştığı da aktarıldı.

Öldürdürdüğü kadınları çizmiş

Açıklamayla birlikte FBI, Samuel Little tarafından öldürülen 30 kişinin, yine onun tarafından hapishanede çizilen renkli resimlerini de yayımladı. Bu kişilerin çoğu siyah kadınlardan oluşuyor. Little kurbanlarının ‘hepsini boğazladığını, sadece birini suda boğduğunu’ belirtiyor.
Engel tanımaz aşarız

Engel tanımaz aşarız

Milli Savunma Bakanlığından 'komando' paylaşımı.
Trump: Erdoğan konuğum olacak

Trump: Erdoğan konuğum olacak

​"Türkiye NATO'nun büyük bir üyesi ve F-35'in üretiminde".
İstanbulda 6 okul daha taşınacak

İstanbul'da 6 okul daha taşınacak

Deprem sonrası yapılan incelemenin ardından karar verildi.
Masonlar öldürdü!

Masonlar öldürdü!

1938 yılını neden 'büyük kurtuluş' ilan ettiler?
ABD tarihinin en kanlı seri katili

ABD tarihinin en kanlı seri katili

Öldürdüğü kadınları tek tek çizmiş.
Bodrum'u sel vurdu

Bodrum'u sel vurdu

Araçlar sürüklendi, 5 yıldızlı otelleri su bastı, küçük çocuk son anda kurtarıldı.
Kirada çifte tuzak!

Kirada çifte tuzak!

​Parasını alamayan da var aracını kaptıran da...
Bordro şefinden milyonluk vurgun

Bordro şefinden milyonluk vurgun

6.8 milyon TL ile yasa dışı bahis oynamış.
Kılıçdaroğlu'ndan tezkere açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan tezkere açıklaması

'İçimiz yana yana 'evet' diyeceğiz'.
İsrail mezarlıkları dinliyor

İsrail mezarlıkları dinliyor

​Ramallah'taki mezarlıkta taşların arasına gizlenmiş verici cihaz ve kamera bulundu.
TSK'yı engelleyemezler

TSK'yı engelleyemezler

ABD korumasını kaybeden YPG'liler, Esed'le uzlaşmak istiyor.
Teröristler kamerada!

Teröristler kamerada!

​TVNET ekibi Tel Abyad'da toplanan PKK'lıları görüntüledi.
Yolcuların hepsi komando!

Yolcuların hepsi komando!

Sıfır noktasında hazırlıklar tamam, komandolar sınır yolunda.
Eskiler dip yaptı<br>yenilerin fiyatı uçtu

Eskiler dip yaptı
yenilerin fiyatı uçtu

​5.8'lik depremin ardından bin 200 liralık kiralık daire 2 bin 300 liraya çıktı.
Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

​Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dan kamuflajlı mesaj.
Kaşıkçı Elması yeniden ziyarete açıldı

Kaşıkçı Elması yeniden ziyarete açıldı

​Müzecilik anlamında önemli bir başarıya imza atıldı.
İsrail'den TİKA'ya karşı yeni hamle

İsrail'den TİKA'ya karşı yeni hamle

​Diplomatik statüler ve çalışma izinleri iptal edilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.