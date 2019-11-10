Dünya ABD silahları Yemende
ORTADOĞU

ABD silahları Yemen'de

Başlattığı müdahaleyle Yemen’i uçuruma sürükleyen Suudi Arabistan ve BAE, ülkeye askeri teçhizat yığmaya devam ediyor. CNN’in elde ettiği videoya göre Suudi bandıralı bir gemi, Yemen’i üçe bölen Riyad Anlaşması’ndan bir hafta önce ülkeye ABD yapımı zırhlı araçlar taşıdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Arabistan ve BAE, Yemen'e askeri yığınak yapıyor.
Suudi Arabistan ve BAE, Yemen'e askeri yığınak yapıyor.

Yemen’de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan ve ülkeyi üçe bölen anlaşma öncesi, Suudi bandıralı bir geminin ülkenin geçici başkenti Aden’e ABD yapımı askeri teçhizat taşıdığı ortaya çıktı.

Zırhlı araçlar

GÖZALTI DALGASI

ABD merkezli televizyon kanalı CNN’in ulaştığı videoya göre, MRAP adıyla da bilinen Amerikan yapımı Oshkosh zırhlı araçları, gecenin karanlığında, Yemen’in güneybatısındaki Aden limanındaki bir iskeleye indirildi. CNN’e konuşan bazı kaynaklar, videonun sızdırılması sonrası Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetinin, videonun sızdırılmasından sorumlu olan kişileri bulmak için bir operasyon başlattığını söyledi. Operasyon kapsamında pek çok kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

GEMİ GPS’Yİ KAPATTI

Suudi Arabistan bandıralı, “Bahri Hafuf” adlı geminin 17 Eylül’de Suudi Arabistan’ın Cidde kenti limanına demirlediği bildirildi. CNN’in ulaştığı belgelere göre gemi, ertesi gün Sudan Limanı’na hareket edecekti. Ancak geminin, 29 Ekim’de Aden’de yeniden açılana kadar GPS sistemini kapattığı bildirildi. Suudi öncülüğündeki Arap koalisyonu, 27 Ekim’de Aden’deki birliklerini yeniden konumlandırdığını duyurmuş, kentteki koalisyon güçlerinin kontrolü de BAE’den Suudi Arabistan’a geçmişti. 5 Kasım’da imzalanan Riyad Anlaşması ile kentin kontrolü tekrar BAE destekli GGK’ya verildi.

PENTAGON YORUM YAPMADI

  • Konuyla ilgili bir bildiri yayınlayan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise, “Müttefiklerimize ve ortaklarımıza devredilen savunma eşyalarının ve hizmetlerin kullanım ihlalleri iddiasıyla ilgili potansiyel veya süregelen soruşturmalar hakkında yorum yapamayız” ifadelerini kullandı. Suudi liderliğindeki koalisyon sözcüsü Albay Turki Al-Maliki ise, iddiaları yalanlayarak “Askeri teçhizatın üçüncü bir tarafa verileceği bilgisi temelsiz” dedi. ABD yasalarına göre, Amerikan yapımı silah ve teknolojilerinin, Washington yönetiminin izni olmadan üçüncü bir tarafa aktarılması yasak.

Warren’dan eleştiri

  • Elizabeth Warren
  • ABD Başkanlık seçimlerinde başkan adayı olan Demokrat Senatör Elizabeth Warren da, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla ABD silahlarıın Yemen’de kullanılmasını eleştirdi. Warren, “Adım 1: Suudiler ABD askeri teçhizatını Yemen’e götürdü. Adım 2: BAE destekli ayrılıkçı milisler bu ekipmanı aldı ve Suudi destekli hükümete karşı kullandı. Adım 3: Suudiler ABD askeri teçhizatını Yemen’e transfer etmeye devam ediyor. Ne yanlış gidebilir ki?” ifadelerini kullandı.

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