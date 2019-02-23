ABD sınıra silah gönderiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin 23 Şubat’ta (bugün) gerçekleştireceği ‘insani yardım’ provokasyonu için Venezuela sınırına Özel Kuvvetler birliklerini ve silah gönderdiğini iddia etti. Haftalık basın toplantısında Venezuela muhalefetiyle ABD’nin bugün gerçekleştireceği ‘insani yardım’ provokasyon hakkında konuşan Zaharova, “Venezuela’daki gelişmelerde kritik bir noktaya gelindi, bunu herkes anlıyor. 23 Şubat’ta büyük ve tehlikeli bir provokasyon planlanıyor. Sözde insani yardım konvoyunun Washington’un yönetiminde Venezuela sınırını geçmesi üzerine kurulu bu provokasyon, karşıt gruplar arasında çatışmalara yol açmaya gebe. Bu, ülkenin meşru liderini koltuktan indirmeye dönük güç kullanımı için elverişli bir bahane de oluşturuyor” dedi.

MARTTA BÜYÜK SEVKİYAT

Zaharova, provokasyonun ABD tarafından hazırlandığının ve tüm sürecin ‘savaş bilimi’ kurallarına göre yürütüldüğünün altını çizdi. Rus sözcü, ABD’li şirketlerin ve NATO müttefiki ülkelerdeki bazı şirketlerin mart başında bir Doğu Avrupa ülkesinden büyük bir parti silah ve mühimmat alarak Venezuela muhalefetine göndermeyi planladığına dair bilgiye ulaştıklarını açıkladı.

BEYAZ PROVOKASYON

Darbeci Juan Guaido taraftarlarının ABD tarafından Kolombiya’ya yollanan “insani yardım” malzemelerini ülkelerine sokabilmek için beyaz elbiseler giyerek sınıra yürüyeceği ortaya çıktı. Darbe taraftarlarının Kolombiya’nın Cucuta kentinde “insani yardım” malzemelerini bugün üç sınır köprüsü Simon Bolivar, Francisco de Paula Santander ve Tienditas üzerinden eş zamanlı olarak 09.00’da ülkeye sokmayı deneyeceklerini ve sınırdaki kaçak geçiş noktalarını kullanmayacaklarını vurguladı. Venezuela önce gün yaptığı açıklamayla Kolombiya ve Brezilya sınırlarının kapatıldığını duyurmuştu.

PENCE SINIRI ZORLAYACAK

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de, darbeci lider Juan Guaido’ya destek vermek amacıyla 25 Şubat günü Kolombiya’nın başkenti Bogota’ya bir ziyarette bulunacağı belirtildi. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Pence’in, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’nin davetlisi olarak bu ülkeye gideceği kaydedildi.

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Sınırda provokasyon

Venezuela’nın Brezilya sınırı bölgesinde ordu ile yerli halk arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı iddia edildi. Muhalif gazeteler ve aktivistlerin iddiasına göre, çatışma, askerlerinin Brezilya sınırına ilerlerken Pemon yerlilerinin kurduğu barikatı geçmek istemeleri üzerine yaşandı.