Dünya ABD Sudanda sivillerin katledilmesini kınadı
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AMERİKA

ABD Sudan'da sivillerin katledilmesini kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Sudan'da onlarca sivilin güvenlik güçleri tarafından katledilmesini kınadı. Sözcü Ortagus; "Sudan halkının kendisini özgürce ifade etmesini sağlayacak sivil siyasi bir geçiş için Özgürlük ve Değişim Güçleri ile tekrar iletişime geçilmesini istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD, Sudan yönetiminin sivil iradeye teslim edilmesi çağrısında bulundu.
ABD, Sudan yönetiminin sivil iradeye teslim edilmesi çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Sudan'da onlarca sivilin güvenlik güçleri tarafından katledilmesini kınayarak Sudan yönetiminin sivil iradeye teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Sözcü Ortagus, Sudan'da yaşanan şiddet olayları ve siyasi sürece ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Sudan'da sivillere yapılan saldırıları kınıyor. Sevdiklerini kaybeden tüm mağdurlara ve ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Öte yandan Ortagus, ülke yönetiminin sivil iradeye teslim edilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:
  • "Sudan’ın Geçici Askeri Konseyini ve Hızlı Destek Güçlerini şiddetten vazgeçmeye çağırıyoruz. Sudan halkının kendisini özgürce ifade etmesini sağlayacak sivil siyasi bir geçiş için Özgürlük ve Değişim Güçleri ile tekrar iletişime geçilmesini istiyor, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyinin 30 Nisan tebliğini destekliyoruz."

Bununla beraber, Afrika Birliği, Mısır ve Suudi Arabistan tarafından yapılan Sudan'daki olaylara ilişkin diyalog çağrısından memnuniyet duyduklarını belirten Ortagus, ABD'nin Sudan halkı ile yakın dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

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