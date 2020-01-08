Dünya ABD suikast timiniOrtadoğuya gönderdi
ORTADOĞU

ABD suikast timini Ortadoğu'ya gönderdi

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Ortadoğu'da gerilimin artması sonucu ABD suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı'nı yola çıkardı. Bir Pentagon yetkilisi ABD’nin en büyük suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı’nın da Irak’a gönderileceğini açıkla

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75. Ranger Alayı ABD’nin en büyük suikast timi olarak biliniyor
75. Ranger Alayı ABD’nin en büyük suikast timi olarak biliniyor

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile bölgede artan gerilime karşılık, ABD Ortadoğu'ya suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı’nı gönderdi.

Amerikan Politico haber sitesine göre bir Pentagon yetkilisi ABD’nin en büyük suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı’nın Irak’a gönderileceğini açıkladı.

1984 yılından bu yana aktif olan 75. Ranger Alayı, 3 bin 632 kişilik hafif piyade özel operasyon birliği olarak biliniyor. Ranger’ların bölgeye gönderilmesi ABD’nin açıkça Yüksek Öneme Haiz Hedefleri (High Value Targets – HVT) öldürme stratejisi izleyeceğini de ortaya koyduğu yorumuna neden oldu.

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ABD ve İran arasında gerilim artırmış, Trump Ortadoğu'ya 3 bin 500 asker gönderme kararı almıştı. Irak'ta bulunan ABD vatandaşlarına da ülkeye dönüş çağrısı yapılmıştı.

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