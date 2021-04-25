ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Schiff: Biden'ın 'soykırım' açıklamasının güncel gerekçesi Karabağ Savaşı

ABD Başkanı Biden, 1915 olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Biden açıklamasında, "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadesini kullandı.

Tarihi gerçekliklerle uyuşmayan ve siyasi rant sağlamak amacıyla yapılan açıklamayı değerlendiren ABD Kongresi Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, çarpıcı bir iddiada bulundu.

"Biden'ın açıklamasının güncel gerekçesi Dağlık Karabağ operasyonu"

ABD'de yayın yapan National Public Radio (NPR) isimli devlet destekli medya kuruluşuna açıklama yapan Schiff, söz konusu açıklamanın "güncel" bir nedeninin olduğunu ifade etti.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için geçtiğimiz yılın eylül ayında başlattığı ve 44 gün süren çatışmalar sonucunda zafer ulaştığı Dağlık Karabağ operasyonuna değinen ABD'li diplomat, "Yeni bir soykırım konusunda Biden'ın ciddi korkuları var. ABD Başkanı, komşularına şiddet uygulayanları sorumlu tutacağını söylüyor" dedi.

REKLAM

DÜNYA Biden düşmanlığı tercih etti

GÜNDEM Ermenilerin bitmeyen asırlık yalanı