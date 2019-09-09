ABD teör örgütü YPG/PKK'yı beslemeye devam ediyor ABD teör örgütü YPG/PKK'yı beslemeye devam ediyor ABD'nin, Irak'tan yaklaşık 55 tırla Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat yaptığı bildirildi. Tırlarda kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri olduğu görüldü.

Haber Merkezi 09 Eylül 2019, 11:03 Son Güncelleme: 09 Eylül 2019, 11:34 AA