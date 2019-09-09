Dünya ABD teör örgütü YPG/PKKyı beslemeye devam ediyor
ORTADOĞU

ABD teör örgütü YPG/PKK'yı beslemeye devam ediyor

ABD teör örgütü YPG/PKK'yı beslemeye devam ediyor

ABD'nin, Irak'tan yaklaşık 55 tırla Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat yaptığı bildirildi. Tırlarda kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri olduğu görüldü.

Haber Merkezi AA
ABD YPG/PKK işgalindeki bölgeye sevkiyatlarını sürdürüyor.
ABD YPG/PKK işgalindeki bölgeye sevkiyatlarını sürdürüyor.

ABD, Irak'tan yaklaşık 55 tırla Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri geçirdi.

ABD, dün akşam saatlerinde Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından yaklaşık 55 tırlık sevkiyat yaptı.

YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelere giden tırlarda kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri olduğu görüldü.

ABD, 4 Eylül'de de bölgeye içinde geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler bulunan 60 tır sokmuştu.

YPG/PKK tünel kazmaya devam ediyor

ABD'nin yardımları sürerken, YPG/PKK da Türkiye sınırında tünel kazma ve mevzi yapma faaliyetini sürdürüyor.

Çalışmanın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'a 20 kilometre mesafedeki Suluk'ta sürdüğü öğrenildi.

5 Eylül'de de örgütün halihazırda Aynularab, Tel Abyad ve Sırrin'de tüneller kazılmıştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat
GÜNDEM
Suriye sınırına askeri sevkiyat

ABD’den yeni sevkiyat
DÜNYA
ABD’den yeni sevkiyat

Suriye petrolü ABD'ye akıyor
GÜNDEM
Suriye petrolü ABD'ye akıyor
Penşir Aslanı: Şah Mesud

Penşir Aslanı: Şah Mesud

Direniş ahlaki ile tanınan büyük Afgan komutan.
Dev projelerde kullanılacak

Dev projelerde kullanılacak

​Türkiye, yerli dijital para ile başarı hikayesi yazacak.
Evlat çığlığıgiderek büyüyor!

Evlat çığlığı
giderek büyüyor!

​HDP önündeki eyleme 2 aile daha katıldı.
2'si çocuk <br>5 kişiye mezar oldu

2'si çocuk
5 kişiye mezar oldu

​5 metrelik menfez duvarına çarpan araçta katliam.
28 Şubat<br>karabasan gibiydi

28 Şubat
karabasan gibiydi

​Gazeteciliği kazandığımı Ordu'da bir fındık harmanında öğrendim
35'ten 28'e düşürüldü

35'ten 28'e düşürüldü

​Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni yapılanma.
Okul zamanı

Okul zamanı

​18 milyon öğrenci için ders zili çaldı.
ABD'den PYD'ye<br>'güvenlik' duvarı

ABD'den PYD'ye
'güvenlik' duvarı

İstanbul'da<br>yoğunluk artıyor

İstanbul'da
yoğunluk artıyor

​Okulların açılmasıyla birlikte gözler trafikte.

Hakkari'den<br> acı haber

Hakkari'den
acı haber

Teröristlerin yola döşediği EYP ile ağır yaralanmıştı.
'Önce oğlunu sonra seni öldürürüz'

'Önce oğlunu sonra seni öldürürüz'

HDP'liler evlat nöbetindeki aileleri ölümle tehdit ediyor.
Burkina Faso'da terör saldırısı

Burkina Faso'da terör saldırısı

​Teröristlerce düzenlenen 3 saldırıda 29 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.
Süleyman Şah<br>yerine konulacak

Süleyman Şah
yerine konulacak

Devlet Bahçeli: Bizim olan toprakta ruhu şad olacaktır.
PKK yakmış

PKK yakmış

Ormanları kundaklayan terör örgütü PKK, iş yeri ve fabrika yangınlarını da üstlendi.
Malezya<br>imamı tutuklandı

Malezya
imamı tutuklandı

​MİT'in başarılı operasyonuyla yakalanan FETÖ imamı Komiş cezaevine konuldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.