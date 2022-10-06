Dünya ABD ticari ham petrol stoklarında azalış
AMERİKA

ABD ticari ham petrol stoklarında azalış

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azaldı.

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Haber Merkezi AA
ABD ticari ham petrol stoklarında azalış
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azalarak 429 milyon 200 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 770 bin azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 6 milyon 200 bin varil azalışla 416 milyon 400 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 4 milyon 700 bin varil azalışla 207 milyon 500 bin varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 502 bin varil azalışla 5 milyon 947 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 95 bin varil azalışla 4 milyon 551 bin varile düştü.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 24-30 Eylül haftasında 2 bin varil artarak 12 milyon 435 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Eylül 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

ABD ham petrolü 9 ayın dibinde
EKONOMİ
ABD ham petrolü 9 ayın dibinde

ABD'den akaryakıt piyasasını altüst edecek petrol kararı
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Jean-Pierre düzenlediği basın toplantısında mart ayında açıklanan plan dahilinde piyasaya günde 1 milyon dolar varil salınması konusunu değerlendirdi.

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Bu sürenin ay sonunda biteceğine işaret eden Jean-Pierre, \"Stratejik petrol rezervinden yeni petrol salımı düşünmüyoruz.\" ifadesini kullandı.

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Jean-Pierre, bu durumda ülkedeki benzin fiyatlarının tekrar yükseleceğinden endişe edip etmediklerinin sorulması üzerine ise \"Benzin fiyatlarını düşürmek için elimizden geleni yapacağız.\" yanıtını verdi.

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- ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı, 1984'ten bu yana en düşük seviyede

ABD Başkanı Joe Biden, martta ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil, toplamda ise 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.
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Beyaz Saray, temmuz sonunda da ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurmuştu.
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ABD yönetimi, eylül ayında da stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satılacağını açıklamıştı.

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Söz konusu satışlarla, ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı, 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.

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ABD'den akaryakıt piyasasını altüst edecek petrol kararı
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin piyasaya günde bir milyon varil petrol salma süresinin bu ay içinde bitmesinin ardından stratejik rezervden yeni petrol salınmayacağını söyledi. Bu hamlenin dünya genelinde petrol fiyatını yükseltmesi beklenirken, Jean-Pierre, "Benzin fiyatlarını düşürmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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