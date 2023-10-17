ABD uçak gemisinin görev süresini uzattı

ABD her yıl İsrail’e 3.8 Milyar Dolar koşulsuz askerî yardımda bulunuyor. ABD’de mevzuat dış yardımları koşullara bağlıyor, ancak İsrail bundan hep muaf tutuluyor. İsrail’in sınır tanımaz pervasızlığının sebebi, bu. ABD’de İsrail’e desteğin koşullara bağlanmasını istemek, “İsrail Lobisi”yle karşı karşıya gelmek demek. ABD’de siyasetçiler “İsrail Lobisi ”nin en güçlü kanadı olan “ Amerikan- İsrail Halkla İlişkiler Komitesi’ nde ( AIPAC )” sahneye almaya, en sadık İsrail destekçisi olduklarını göstermeye