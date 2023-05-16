ABD Ukrayna’ya göndermişti: Abrams tankları Almanya’da

ABD’li general, Ukrayna bakım ve tank personelinin de önümüzdeki haftalarda tank eğitimi almak üzere Almanya’ya geleceğini söyledi.

ABD’li general, Ukrayna bakım ve tank personelinin de önümüzdeki haftalarda tank eğitimi almak üzere Almanya’ya geleceğini söyledi.

Ryder, "Ukraynalı mürettebat ve bakımcılara yönelik bu kapsamlı eğitim programı, onları M1 tankını etkin bir şekilde kullanma ve Ukrayna halkını savunma konusundaki kritik rollerine hazırlamayı amaçlıyor" dedi.