ABD Ukrayna'ya M1 Abrams tankı verecek

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Leopard tanklarının gönderilmesi konusunda kararın ne zaman verileceği ve nasıl olacağı konusunda bugünden hiç kimsenin bir şey söyleyemeyeceğini belirtti. Toplantı sonrası açıklama yapan, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin meselenin sadece Ukrayna'nın değil, Avrupa ve dünyanın güvenliği olduğunu vurguladı. Polonya ve Finlandiya gibi Avrupalı müttefikler, Ukrayna'ya bu tankları göndermeye hazır olduklarını ve Berlin'in onayını beklediklerini ifade etmişti. Ancak Leopard tankları Almanya'da üretildiği için Ukrayna gibi başka ülkelerde kullanılması için Almanya’nın onayının alınması gerekiyor.