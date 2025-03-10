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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile Irak Başbakanı Sudani görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile Irak Başbakanı Sudani görüştü

12:1410/03/2025, Pazartesi
DHA
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Bağdat'ın gaz ithalatı muafiyetinin kaldırılmasını görüştü.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasına göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Waltz ile telefon görüşmesi yaptı. ABD yönetiminin Irak'ın elektrik üretimi için İran'dan doğal gaz ithalatına yönelik muafiyeti iptali meselesinin ele alındığı görüşmede Waltz, söz konusu muafiyetin kaldırılmasının, Tahran'a yönelik ‘azami baskı politikası' ile bağlantılı olduğunu kaydetti. Waltz, bu durumun Irak'ın istikrarı üzerinde olası olumsuz etkilerinin önlenmesi için ikili koordinasyonun önemini ifade etti.


Başbakan Sudani ise Irak'ın ABD ile ekonomik ilişkilerini genişletme konusundaki kararlılığını teyit ederek, Amerikan şirketlerine büyüyen Irak pazarına yatırım yapma çağrısında bulundu.




#ABD
#Irak
#ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz
#Muhammed Şiya Elsudani

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