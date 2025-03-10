ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile Irak Başbakanı Sudani görüştü

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasına göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Waltz ile telefon görüşmesi yaptı. ABD yönetiminin Irak'ın elektrik üretimi için İran'dan doğal gaz ithalatına yönelik muafiyeti iptali meselesinin ele alındığı görüşmede Waltz, söz konusu muafiyetin kaldırılmasının, Tahran'a yönelik ‘azami baskı politikası' ile bağlantılı olduğunu kaydetti. Waltz, bu durumun Irak'ın istikrarı üzerinde olası olumsuz etkilerinin önlenmesi için ikili koordinasyonun önemini ifade etti.