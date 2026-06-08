ABD Umman Körfezi'nde uyarılara uymayan petrol tankerini hedef aldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde yönlendirmelere uymayan bir tankere askeri müdahalede bulunulduğunu açıkladı. Yapılan resmi bilgilendirmede, uyarılara uyan 134 geminin rotasını değiştirdiği, insani yardım taşıyan 42 geminin geçişine izin verildiği ve kurallara uymayan 7. gemi olarak M/T Marivex'in engellendiği ifade edildi.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Umman Körfezi'nde "M/T Marivex" adlı tankerin, ABD güçlerinin uyarılarına ve yönlendirmelerine uymamasının ardından USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinden kalkan bir F/A-18 Super Hornet savaş uçağı tarafından hedef alındığı aktarıldı.
Makine dairesi ve dümen sisteminin hassas güdümlü mühimmatla hedef alındığı vurgulanan açıklamada tankerin hareket kabiliyetini kaybettiği ve İran'a gidişinin engellendiği ifade edildi.
7 gemi hedef alındı
Açıklamada, tankerin, Palau bayraklı boş bir petrol tankeri olduğu belirtildi.
ABD güçlerinin 13 Nisan’da başlattığı İran ablukası kapsamında 7 geminin hedef alındığı aktarılan açıklamada, uyarılara riayet eden 134 geminin rotasını değiştirdiği, insani yardım taşıyan 42 geminin ise geçişine izin verildiği bilgisi paylaşıldı.