Dünya ABD üsleri diken üzerinde
AMERİKA

ABD üsleri diken üzerinde

ABD son iki gündür ülke içinde yer alan üslere yapılan saldırılarla sarsılıyor. Perşembe günü Pearl Harbor’daki hava üssünde düzenlenen saldırı sonucu 2 sivil öldü. Dün Pensacola’da düzenlenen saldırıda ise 4 kişi hayatını kaybetti. Bugün erken saatlerde ise Florida’da bulunan Patrick Hava Üssü bomba alarmı nedeniyle tahliye edildi. Florida eyaletinde bulunan Patrick ve Cape Canaveral hava kuvvetleri üslerinden, güvenlik güçlerinin bombalı saldırı alarmı almasından sonra Patrick Hava Kuvvetleri Üssü’nü tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı. İtfaiyenin bölgede arama başlattığı duyuruldu.

Haber Merkezi İHA
ABD'deki askeri üslerde üst üste saldırı yaşandı.
ABD'deki askeri üslerde üst üste saldırı yaşandı.

ABD’nin Donanma Hava İstasyonu Pensacola’da dün silahlı saldırı düzenleyen kişinin öldürüldüğü açıklandı. Saldırı sonucu saldırgan dahil olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 10 kişinin de tedavi altına alındığı belirtildi. Saldırganın ise Suudi Arabistan uyruklu olduğu açıklandı.

Washington’daki Suudi Büyükelçiliği ise Kralı Salman bin Abdülaziz Al Saud’un, Florida’daki Deniz Üssü’nde yaşanan silahlı saldırıyı soruşturmada Amerikalı güvenlik görevlileriyle işbirliği yapılması konusunda emir verdiğini açıkladı.

Pearl Harbor da 2 ölü

  • 5 Aralık günü de ABD’nin Hawaii eyaletinde bulunan Pearl Harbor Hickam Üssü’ndeki tersanede silahlı saldırı olayı meydana gelmişti. Saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu belirtilirken, daha sonra 2 sivilin hayatını kaybettiği 1 sivilin de ağır yaralandığı açıklanmıştı.

Trump, Suudi Arabistan Kralı Salman ile görüştü

Florida eyaletinde ABD Donanmasına ait bir üsse saldırı düzenleyen saldırganın Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine bağlı eğitim için Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bir asker olduğunun ortaya çıkmasının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ABD Başkanı Donald Trump’ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

ABD Başkanı Trump, saldırının ardından Kral Selman’ın kendisini aradığını belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ilettiğini açıkladı.

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