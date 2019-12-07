ABD üsleri diken üzerinde

ABD’nin Donanma Hava İstasyonu Pensacola’da dün silahlı saldırı düzenleyen kişinin öldürüldüğü açıklandı. Saldırı sonucu saldırgan dahil olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 10 kişinin de tedavi altına alındığı belirtildi. Saldırganın ise Suudi Arabistan uyruklu olduğu açıklandı.

Washington’daki Suudi Büyükelçiliği ise Kralı Salman bin Abdülaziz Al Saud’un, Florida’daki Deniz Üssü’nde yaşanan silahlı saldırıyı soruşturmada Amerikalı güvenlik görevlileriyle işbirliği yapılması konusunda emir verdiğini açıkladı.

Pearl Harbor da 2 ölü

5 Aralık günü de ABD’nin Hawaii eyaletinde bulunan Pearl Harbor Hickam Üssü’ndeki tersanede silahlı saldırı olayı meydana gelmişti. Saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu belirtilirken, daha sonra 2 sivilin hayatını kaybettiği 1 sivilin de ağır yaralandığı açıklanmıştı.

Trump, Suudi Arabistan Kralı Salman ile görüştü

Florida eyaletinde ABD Donanmasına ait bir üsse saldırı düzenleyen saldırganın Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine bağlı eğitim için Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bir asker olduğunun ortaya çıkmasının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ABD Başkanı Donald Trump’ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

ABD Başkanı Trump, saldırının ardından Kral Selman’ın kendisini aradığını belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ilettiğini açıkladı.