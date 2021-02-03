ABD'den dikkat çeken karar: Yüzen kışlasını Orta Doğu'dan çekti

Dünya ABDden dikkat çeken karar Yüzen kışlasını Orta Doğudan çekti
ORTADOĞU

ABD, USS Nimitz uçak gemisini Orta Doğu'dan çekti

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İran ile yaşanan gerilimlerden dolayı yaklaşık 9 aydır Orta Doğu'da bulunan ABD Donanmasına bağlı USS Nimitz Uçak gemisine yönelik dikkat çeken bir karar alındı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby dev geminin Orta Doğu'dan çekilerek Hint-Pasifik Kuvvetlerinin operasyon bölgesine sevk edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
USS Nimitz Uçak gemisi
USS Nimitz Uçak gemisi

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "USS Nimitz Uçak Gemisi Görev Grubu, Merkez Kuvvetler (CENTCOM) bölgesinden ayrılarak INDO-PACOM bölgesine geçti." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Kirby, bu geminin yerine başka bir uçak gemisinin Orta Doğu'ya gönderilmesi konusunda bir planlarının olmadığını belirtti.

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  • Uçak gemisinin Orta Doğu'dan çekilmesinin stratejik bir nedeninin bulunmadığını savunan Kirby, geminin gerektiğinden fazla süredir denizde olduğunu ve ABD'ye döneceğini kaydetti.

İran ile artan gerilim üzerine gemi, beraberindeki muhrip ve denizaltılarla yaklaşık 9 ay önce bölgeye sevk edilmişti.

Geminin bölgeden çekilirken yerine yeni bir geminin gönderilmemiş olması, Joe Biden yönetimin İran'a yönelik gerginliği azaltma çabası olarak yorumlanıyor.

Pentagon'daki tüm danışma kurullarının üyeleri görevden alındı

Kirby, özellikle de eski Başkan Donald Trump döneminin sonlarına doğru çok sayıda atama yapılan bakanlıktaki 42 danışma kurulunun tüm üyelerinin 16 Şubat'a kadar istifalarını sunmalarının istendiğini bildirdi.

Bakan Lloyd Austin'in bu kurulların akıbeti, yapıları ve üyelik koşullarını gözden geçireceğini belirten Kirby, son dönemde yapılan çok sayıda atamaya ilişkin de "Bakan, son zamanlarda savunma danışma kurullarına yapılan atamaların hızından oldukça kaygılıydı. Bu inceleme süreci bu danışma kurullarının amaçlarına ve bunların Bakanlığa en iyi tavsiyelerde bulunmasını sağlamaya da bakacak." diye konuştu.

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